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Павлюченкова одержала уверенную победу и вышла в третий круг Олимпиады

06:20, 26 июля 2021
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, посеянная на олимпийском турнире в Токио под 13-м номером, вышла в третий круг одиночного разряда, одержав уверенную победу над немкой Анной-Леной Фридзам со счётом 6:1, 6:1.

Павлюченкова сделала три эйса, совершила две двойные ошибки и закончила матч за 55 минут, превзойдя соперницу во всех значимых игровых аспектах. В матче 1/8 финала Анастасия встретится с победительницей игры между Сарой Соррибес-Тормо из Испании и француженкой Фионой Ферро.

Как сообщалось ранее, российский теннисист Андрей Рублёв рассказал после поражения японскому спортсмену Кеи Нисикори на Олимпиаде в Токио о своей реакции на высказывания хейтеров в соцсетях. Спортсмен уже давно перестал обращать внимание на пожелания смерти семье и не блокирует пользователей в Instagram.

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