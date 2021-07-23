«Чтоб семья сдохла»: Рублёв о хейте после поражения на Олимпиаде

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал после поражения японскому спортсмену Кеи Нисикори на Олимпиаде в Токио о своей реакции на высказывания хейтеров в соцсетях. Спортсмен уже давно перестал обращать внимание на пожелания смерти семье и не блокирует пользователей в Instagram.

Мне постоянно пишут: «Я на тебя поставил, а ты...» Или просто — чтобы вся моя семья сдохла. Это вообще что-то нормальное, постоянное. Уверен, что там сейчас сообщений 50 таких. Я уже даже не блокирую, — сказал Рублёв журналистам после игры.

Теннисист выразил благодарность тем болельщикам, которые продолжают его поддерживать. По его словам, таких довольно много. Учитывая то, что соревнования проходят без зрителей, ему приятно читать подбадривающие слова российских фанатов.

Ранее Рублёв (седьмая ракетка мира) проиграл японцу Нисикори (69-я) в первом круге олимпийского теннисного турнира. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.