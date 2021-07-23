Рублёв проиграл в первом круге Олимпиады

Российский теннисист Андрей Рублёв (7-я ракетка мира) проиграл японцу Кеи Нишикори (69) в первом круге олимпийского теннисного турнира.

Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу японца. Он сделал два брейка в первом сете при одном у Андрея и один раз взял подачу россиянина во второй партии при счёте 3:3.

Таким образом, среди россиян в мужском одиночном разряде остались Даниил Медведев (2), Аслан Карацев (24) и Карен Хачанов (25), который в воскресенье, 25 июля, обыграл японца Йошихито Нишикоку (55) со счётом 3:6, 6:1, 6:2.

В субботу Даниил Медведев обыграл казахстанца Александра Бублика в двух сетах — 6:4, 7:6 (10:8).