«Патриоты денег»: российские теннисисты начали скрывать свою национальность

Пока одних спортсменов исключают из всевозможных турниров, другие избавляются от государственной символики. Так, российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов убрали из шапки профиля в Instagram эмодзи с российским флагом. На спортсменов ожидаемо ополчились — обвинили в измене Родине, продажности. Но так ли это на самом деле? Разбираемся.

Российский спорт сейчас находится под серьёзными санкциями. Большинство российских спортсменов отстранены от международных соревнований. «Спартак» лишился Лиги Европы, сборная России по футболу может пролететь мимо чемпионата мира в Катаре, российских биатлонистов, гимнастов оставили без международных соревнований, лыжников лишили Кубка мира, паралимпийцев — Олимпиады.

Главным теннисным организациям тоже необходимо было придумать какое-то наказание для россиян. На этом настаивали в том числе и многие спортсмены. Например, украинская теннисистка Элина Свитолина снялась с турнира в Монтеррее из-за нежелания играть против соперницы из России Анастасии Потаповой. На странице в Twitter она отметила, что до того момента, пока главные теннисные организации не наложат санкции на российских и белорусских спортсменов, она не выйдет на корт ни в одном матче против них.

Российская теннисистка Анастасия Потапова Maksim Konstantinov/Global Look Press

Санкции в итоге наложили. Международная федерация тенниса (ITF) потребовала от российских теннисистов, чтобы на турнирах Большого шлема, а также на соревнованиях под эгидой ATP и WTA они выступали в нейтральном статусе — без флага, гимна и любой государственной символики. Затем с этими требованиями выступили в ATP и WTA.

На нововведения тут же отреагировали российские теннисисты. Сначала первая ракетка мира Даниил Медведев убрал из шапки профиля в Instagram эмодзи с российским флагом. Затем его примеру последовал Карен Хачанов. Казалось бы, корректировки профиля весьма логичны. Международная федерация, ATP наложили санкции на государственную символику. Поэтому спортсмены, чтобы избежать каких-либо возможных проблем, убрали со страниц эмодзи. Впоследствии даже сообщалось, что один безобидный флажок в Instagram мог стоить обоим теннисистам выступления в туре.

Российский теннисист Карен Хачанов Сергей Булкин/NEWS.ru

Однако не все восприняли эту ситуацию однозначно. Многие поспешили обвинить игроков в ложном патриотизме и продажности. Люди искренне убеждены в том, что не нужно было настолько сильно прогибаться под требования главных теннисных организаций.

— А не пошли бы все эти ATP лесом, когда в угоду им приходится убирать символ своей страны. Да, много лет отдано спорту. Русских запретили. Хочешь играть — смени гражданство. На двух стульях не усидишь. Патриоты денег. (AmPeR)

— Ладно хоть украинский флаг не выставил. Насчёт «патриотизма» Дани давно всё понятно.

Адекватные люди понимают что Родина для них, там где попа (в оригинале использовано более грубое слово. — NEWS.ru) в тепле. (Старый Теннисист)

— Флажок в профиле в иные моменты важнее и патриотичнее, чем дюжина выигранных турниров. (Tango Bourges — Basket Landes)

— Забыл ещё фамилию сменить, с Медведева на Гризлиев. Ну, чтобы точно никто не заподозрил, что он русский. (Леван Мкртчян)

— Так смешно читать поддержку этого поступка, когда Telegram-каналы сербские транслируют заполненную народом площадь Белграда с российскими флагами и звучащим российским гимном. Сербы — более русские, чем большинство здесь присутствующих. (Елена Наумова)

Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Впрочем, нашлись и те, кто с пониманием отнесся к решению российских теннисистов.

— Народ вы с ума сошли? Это требование ATP и спонсоров. Рейтинг ATP сейчас тоже без России. Успокойтесь! Слава богу, дали играть. (Antonbezb)

— Просто если им поставили ультиматум, что играть сможете только без флага, то пусть играют без него. Они не должен страдать из-за ситуации. Хотя само решение абсолютно дискриминационное и глупое. (Ewpator)

— Сейчас не время демонстрировать своё гражданство, гораздо важнее продемонстрировать свою принадлежность к человеческому роду. (Dr.Heisenberg)