Надаль в 13-й раз за карьеру победил на «Ролан Гаррос»

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Рафаэль Надаль обыграл серба Новака Джоковича в мужском финале Открытого чемпионата Франции по теннису («Роллан Гаррос»).

Встреча закончилась со счётом 6:0, 6:2, 7:5. Для 34-летнего испанца эта победа на «Роллан Гаррос» стала 13-й в карьере. Также Надаль в 20-й раз победил на турнире серии Большого шлема, сравнявшись по этому показателю со швейцарцем Роджером Федерером. Кроме того, испанец выиграл 100-й матч на турнире из 102 проведённых.

Как передавал NEWS.ru, 10 октября 19-летняя представительница Польши Ига Швёнтек в финале женского одиночного разряда «Ролан Гаррос» победила американку Софию Кенин 6:4, 6:1. Для спортсменки эта победа стала первой в турнире серии Большого шлема.