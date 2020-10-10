Польская теннисистка Ига Швёнтек выиграла «Ролан Гаррос»

https://static.news.ru/photo/04d8161e-0b0b-11eb-b81a-fa163e074e61_660.jpg Ига Швёнтек Фото: Aurelien Morissard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польская теннисистка Ига Швёнтек стала победительницей Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос», обойдя в финале американку Софию Кенин.

Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:1 в пользу 19-летней Швёнтек. Эта её первая победа в турнире серии Большого шлема. Ранее она дважды выходила в четвёртый круг на Открытом чемпионате Франции в 2019 году и на Открытом чемпионате Австралии в 2020-м.

Швёнтек располагается на 54-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

Её соперница, 21-летняя уроженка Москвы София Кенин, занимает шестое место в рейтинге WTA, завоевав пять титулов под эгидой организации. В 2020 году Кенин стала финалисткой Открытого чемпионата Австралии, передаёт ТАСС.

Ранее сообщалось, что французская полиция открыла расследование из-за подозрений, что матч первого круга «Ролан Гаррос» мог быть договорным. Речь идёт о поединке от 30 сентября, в котором россиянка Яна Сизикова и американка Мэдисон Бренгл в парном разряде проиграли румынскому дуэту Патриция Мария Циг — Кристина-Андрея Миту со счётом 6:7, 4:6, писал NEWS.ru.