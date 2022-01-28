Медведева оштрафовали за скандал в полуфинале Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев был оштрафован за скандал, который он устроил в полуфинале Australian Open. По ходу матча с греком Стефаносом Циципасом россиянин поругался с судьёй из-за того, что тот не делал замечания сопернику за постоянное общение с отцом. Как сообщил в своём Twitter-аккаунте журналист Бен Ротенберг со ссылкой на официальные протоколы турнира, теннисист получил два штрафа на $12 тысяч.

Федерация тенниса Австралии оштрафовала Медведева на $4 тысячи за неприличный жест и на $8 тысяч за агрессивное общение с главным арбитром встречи. Сам Циципас получил штраф в размере $5 тысяч за коучинг. Общая сумма штрафа грека за турнир составила $13 тысяч.

Медведев обыграл Циципаса со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 и вышел в финал Australian Open, в котором сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем (шестая ракетка мира). Матч состоится в воскресенье, 30 января.

Ранее сообщалось, что в четвертьфинале россиянин за 4 часа 38 минут обыграл канадца, занимающего девятую строчку в рейтинге ATP.