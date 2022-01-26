Медведев рассказал, как мысль о Джоковиче помогла ему выйти в полуфинал AO

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что в переломный момент матча задумался над тем, как бы поступил на его месте первая ракетка мира Новак Джокович. Сегодня, 26 января, россиянин обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима, занимающего девятую строчку в рейтинге ATP, в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Матч продлился 4 часа 38 минут.

Не знаю, понравится ли людям, но я спросил себя: «А что бы сделал Новак?» Он один из величайших чемпионов — как и Рафа с Роджером, они выиграли много таких матчей. И я подумал, что заставлю его работать. Если хочет выиграть, пусть борется за каждое очко. Даже если будет вести 5:0, 40:0, я буду его выматывать на следующий матч, — заявил Медведев.

25-летний россиянин выиграл встречу в пяти сетах: 6:7 (7:4), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4. В четвёртой партии у канадца был матчбол, но Медведев отыграл его с помощью подачи. В полуфинале Медведев сыграет со Стефаносом Циципасом (четвёртая ракетка мира) из Греции. Встреча пройдёт в пятницу, 28 января.

Сербский теннисист Новак Джокович пытался выступить на Australian Open без вакцинации, но власти Австралии установили правила, согласно которым в страну могут въехать только привитые люди либо те, у которых есть законный медотвод от вакцинации. Лидер мирового тенниса не смог предоставить австралийской погранслужбе «объективные и честные доказательства» наличия законного медотвода.

В итоге австралийская виза спортсмена была аннулирована, а он депортирован из страны. Новаку грозит трёхлетний запрет на посещение Австралии.

Ранее российский теннисист Карен Хачанов проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Для вылетевшего с турнира россиянина это стало восьмым поражением от Надаля в восьми встречах.