Российские теннисисты Андрей Рублёв и Даниил Медведев вышли в 1/16 финала турнира «Большого шлема» — US Open.
Медведев обыграл теннисиста из Боливии Юго Дельена со счётом 6:3, 7:5, 5:7, 6:3, а Рублёв оказался сильнее француза Жиля Симона — 6:2, отказ.
На стадии 1/32 из турнира выбыли россиянки Анна Калинская, проигравшая Кристи Эн, Анастасия Павлюченкова, уступившая Кики Бертенс, Екатерина Александрова, проигравшая Чжан Шуай и Маргарита Гаспарян, оказавшись слабее Йоганны Конте.
Ранее Калинская выбила из турнира американку Слоан Стивенс, писал News.ru.