Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российские теннисисты Андрей Рублёв, Анна Калинская и Анастасия Павлюченкова вышли во второй круг турнира Большого шлема — US Open, который проходит в Нью-Йорке.

Рублёв одолел Стефаноса Циципаса из Греции — 6:4, 6:7(5), 7:6(7), 7:5, Калинская обыграла американку Слоан Стивенс— 6:3, 6:4, а Павлюченкова оказалась сильнее Паулин Парментье из Франции — 6:1, 7:6(2). Между...