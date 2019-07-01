Победитель двух турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Игорь Куницын утверждает, что Мария Шарапова сумеет пройти первый круг турнира «Уимблдон», обыграв француженку Полин Пармантье.
Если здоровье будет в порядке, то я верю, что она справится с Полин Пармантье. У соперницы нет технического арсенала, чтобы обыграть Марию, но единственная проблема — это здоровье. Если плечо позволит подавать хотя бы на 75–80 процентов, то я уверен, что Мария пройдёт дальше, — сказал Куницын корреспонденту News.ru.
Ранее с News.ru своим мнением о победе Марии Шараповой поделился самый титулованный теннисист России Евгений Кафельников.