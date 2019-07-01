Если здоровье будет в порядке, то я верю, что она справится с Полин Пармантье. У соперницы нет технического арсенала, чтобы обыграть Марию, но единственная проблема — это здоровье. Если плечо позволит подавать хотя бы на 75–80 процентов, то я уверен, что Мария пройдёт дальше, — сказал Куницын корреспонденту News.ru.