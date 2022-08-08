«Куда он лезет?»: Тарпищев ответил депутату Терюшкову на критику Медведева «Куда он лезет?»: Тарпищев ответил депутату Терюшкову на критику Медведева

Фото: David Inderlied/dpa/Global Look Press

Даниил Медведев

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев жестко ответил депутату Роману Терюшкову. Тот ранее назвал первую ракетку мира Даниила Медведева французским теннисистом российкого происхождения.

Честно говоря, такого депутата даже не знаю. Точнее, знаю, но не понимаю: куда он лезет?! Он ведь не спортсмен, даже в диспут с ним вступать бесполезно. Пускай учит спортивный язык, хотя сомневаюсь, что он станет, — приводит слова Тарпищева «РИА Новости».

Глава ФТР добавил, что Медведев тренировался в Москве под руководством Екатерины Крючковой, а затем переехал в Париж, где у него работает сестра. Также он сказал, что все теннисисты — патриоты своей страны.

В разные времена наши теннисисты тренировались по всей Европе: в Германии, Испании, Франции. Потому что это упрощает передвижения. Спортсмены выступают 36 недель в году, живут в тяжелейшем графике, постоянно в разъездах. С точки зрения логистики так проще, а сейчас тем более, — считает Тарпищев.

Терюшков раскритиковал Медведева после победы на турнире в Лос-Кабос. Депутат сказал, что не смотрел матч, да и вообще его не интересует Медведев, так как он «живет во Франции и имеет французское гражданство». Информация о гражданстве никак не подтветрждена.

Терюшков также известен тем, что предлагал признавать сменивших гражданство спортсменов предателями и изменниками Родины.