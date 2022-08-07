Первая ракетка мира Медведев победил на турнире в Мексике Первая ракетка мира Медведев победил на турнире в мексиканском Лос-Кабосе

Фото: IMAGO/THOMASREINER.PROO/Global Look Press

Российский теннисист Даниил Медведев

Первая ракетка мира Даниил Медведев одержал победу над британцем Кэмероном Норри в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в мексиканском городе Лос-Кабос. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:0 в пользу россиянина. Об этом сообщает ТАСС.

Медведев выступал на турнире под первым номером посева. Норри, ставший чемпионом в Лос-Кабосе год назад, участвовал под третьим номером.

Это первый победный турнир для Медведева в 2022 году. В апреле он перенес операцию по удалению грыжи и пропустил около месяца соревнований. Ранее он терпел поражение в финалах турниров в в Хертогенбосе (Нидерланды) и Галле (Германия), а также проиграл испанцу Надалю в финале Открытого чемпионата Австралии.

Турнир в Лос-Кабосе относится к категории АТР 250. Он проводится на покрытии «хард», Общий призовой фонд турнира составил $822 тысячи.

Российская теннисистка и олимпийская чемпионка 2016 года в паре с Еленой Весниной Екатерина Макарова назвала лучшего теннисиста мира на данный момент. По её мнению, им является россиянин Даниил Медведев, занимающий первое место в рейтинге ATP. Макарова призналась, что давно знает Медведева и видела, как он тренировался, ещё будучи юниором.