Олимпийская чемпионка назвала лучшего теннисиста мира Олимпийская чемпионка Макарова назвала Медведева лучшим теннисистом мира

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Екатерина Макарова

Российская теннисистка и олимпийская чемпионка 2016 года в паре с Еленой Весниной Екатерина Макарова в эксклюзивном интервью NEWS.ru назвала лучшего теннисиста мира на данный момент. По ее мнению, им является россиянин Даниил Медведев, занимающий первое место в рейтинге ATP. Макарова призналась, что давно знает Медведева и видела, как он тренировался, еще будучи юниором.

Я очень восхищаюсь Даней, потому что знаю его с самого детства. Когда я играла, видела, как он тренируется, будучи юниором, как учится. Помимо тенниса, он очень умный парень, — рассказала Макарова.

Олимпийская чемпионка призналась, что не ожидала подобного подъема от Медведева и таких «крутых результатов». Макарова подчеркнула, что очень рада за спортсмена.

Ранее Медведев побил рекорд России по длительности пребывания на вершине теннисного рейтинга среди мужчин. 26-летний москвич занимает первую строчку рейтинга ATP уже более 10 недель. Марат Сафин был первым девять недель в 2000-м и 2001 году, Евгений Кафельников — шесть недель в середине 1999-го.

Медведев — пятый игрок из России, занимающий первую строчку мирового рейтинга. В женском теннисе этого добивались Мария Шарапова (21 неделя) и Динара Сафина (26 недель).