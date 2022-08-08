Депутат Терюшков назвал Медведева французским теннисистом

Фото: David Inderlied/dpa/Global Look Press

Депутат Госдумы, член комитета по физической культуре и спорту Роман Терюшков прокомментировал победу Даниила Медведева на турнире в мексиканском Лос-Кабос. Он раскритиковал спортсмена и отказался называть его российским игроком.

Его финальный матч я, как и большинство россиян, не смотрел. После того, как теннисист удалил флаг России по требованию Запада, он стал мало интересовать меня и население нашей страны. Во‑вторых, не очень понимаю, что значит «российский теннисист» Даниил Медведев. Если живет во Франции и имеет гражданство страны, официально определенной Москвой как недружественной, то, наверное, правильнее было бы писать «французский теннисист российского происхождения», — написал Терюшков в своем Telegram-канале.

О том, что у Даниила Медведева есть гражданство Франции, ничего не известно. Теннисист выступает за сборную России и в 2021 году выиграл в ее составе Кубок Дэвиса.

7 августа Медведев выиграл титул на турнире в Лос-Кабос. Первая ракетка мира одержал победу над британцем Кэмероном Норри в финале со счетом 7:5, 6:0.

Терюшков известен тем, что предлагал признавать сменивших гражданство спортсменов предателями и изменниками Родины.