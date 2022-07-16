Спортсменов предложили приравнять к изменникам Родины за смену гражданства Депутат Терюшков предложил приравнять спортсменов к изменникам Родины за смену гражданства

Фото: Роман Терюшков/vk.com

Роман Терюшков

Депутат Госдумы, член комитета по физической культуре и спорту Роман Терюшков предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене, сообщает Sports.ru. Он привел письмо Минспорта РФ, в котором говорится, что в период с 2012 по 2022 год спортивное гражданство сменили 93 российских спортсмена (67 спортсменов — по 17 летним олимпийским видам спорта; 21 — по трем зимним; четыре — по четырем неолимпийским; один — по паралимпийскому).

В представленном письме Минспорта РФ можно обнаружить затраты на содержание «индивидуалистов» — порядка 200 миллионов рублей. И это расходы только периода, когда спортсмены стали членами сборной (з/п и призовые) <...> Считаю, что смена спортивного гражданства для спортсменов сборной страны также должна быть приравнена к акту государственной измены, — сказал он.

Он отметил, что в данной сумме не учитываются расходы на медицину, экипировку, затраты на тренерский штаб, инструкторов, психологов, а также на подготовку спортсменов до зачисления в сборную России. Депутат предположил, что действующее законодательство ставит интересы отдельного спортсмена выше интересов общества и государства.

Также он связал подобную ситуацию с подписанным президентом России Владимир Путин законом о переходе на сторону противника в условиях военных действий, которая будет считаться госизменой.

14 июля Путин утвердил федеральный закон, дополняющий Уголовный кодекс (УК) РФ статьей о призывах к деятельности, направленной против безопасности страны. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Максимальное наказание составит семь лет лишения свободы. Нормативный акт был принят Госдумой 6 июля, а одобрен Совфедом 8 июля. Документ также предусматривает приравнивание к госизмене перехода на сторону противника в условиях военных действий. Санкции за участие гражданина России в вооруженном конфликте на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам страны, предусматривают до 20 лет лишения свободы.