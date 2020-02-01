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Американская теннисистка София Кенин, являющаяся уроженкой Москвы, рассказала, что победа на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) была её мечтой.

Моя мечта осуществилась, я много работала, чтобы добиться этого успеха. Прошедшие две недели были лучшими в моей жизни, — сказала Кенин в эфире телеканала «Евроспорт». Она также поблагодарила судей и...