Чешка Барбора Крейчикова и хорват Никола Мектич стали победителями Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в смешанном разряде.
Победители в финальном матче обыграли американку Бетани Маттек-Сандс и британца Джейми Маррея со счётом 5:7, 6:4, 10:1. Встреча длилась 1 час 27 минут.
Ранее София Кенин выиграла первый в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии по теннису (Australian Open). В финальном матче она обыграла испанскую теннисистку Гарбинье Мугурусу со счётом 4:6, 6:2, 6:2. Кенин родилась в Москве, однако спустя несколько месяцев после её рождения семья переехала в США, писал NEWS.ru.
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