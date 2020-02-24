https://static.news.ru/photo/c68fee94-5701-11ea-95ce-fa163e074e61_660.jpg Карен Хачанов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг турнира в Дубае (ОАЭ).

Россиянин в первом раунде обыграл Михаила Кукушкина из Казахстана со счётом 7:6 (7:2), 6:1. Матч продолжался 1 час 30 минут.

В следующем матче Хачанов сыграет с победителем матча между австралийцем Деннисом Новаком и Праджнешем Гуннесвараном из Индии.

Ранее стало известно, что россиянин Андрей Рублёв поднялся на одну строчку и теперь занимает 14-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Даниил Медведев по-прежнему занимает пятую строчку, Карен Хачанов занимает 17-е место, писал NEWS.ru.