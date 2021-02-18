Карацев признался, что выход в полуфинал Australian Open придал уверенности

https://static.news.ru/photo/136b45d4-71ea-11eb-986b-96000091f725_660.jpg Аслан Карацев Фото: Bai Xuefei/Xinhua/Global Look Press

27-летний российский теннисист Аслан Карацев заявил, что выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии придал ему больше уверенности в себе.

Это придаёт мне больше уверенности. Я начинаю сильнее верить в себя, в то, что могу играть со всеми, — приводит слова спортсмена пресс-служба турнира.

Спортсмен проиграл первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу в полуфинале турнира со счётом 3:6, 4:6, 2:6. Россиянин стал первым теннисистом с 1968 года, который в ранге дебютанта вышел в полуфинал турнира Большого шлема. Карацев занимает 114-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В начале февраля он стал победителем Кубка ATP в составе сборной России.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев обыграл своего соотечественника Андрея Рублёва в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису. Матч закончился со счётом 7:5, 6:3, 6:2. Он длился 2 часа и 5 минут. В полуфинале россиянин встретится с победителем встречи Стефанос Циципас — Рафаэль Надаль, которая пройдёт 19 февраля.

Как писал NEWS.ru, теннисистка Дарья Касаткина впервые за 2,5 года вышла в финал теннисного турнира WTA. В полуфинале россиянка обыграла представительницу США Даниэль Роуз Коллинс со счётом 6:2, 6:7, 6:1.