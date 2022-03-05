Хачанов вслед за Медведевым убрал российский флаг из описания в Instagram

Российский теннисист Карен Хачанов убрал флаг РФ из описания профиля в Instagram. Ранее после фразы «профессиональный теннисист» у Хачанова в профиле стояло эмодзи с флагом страны, сейчас оно отсутствует.

Также в своём профиле убрал российскую символику теннисист Даниил Медведев. 28 февраля он впервые в карьере стал первой ракеткой мира. Россиянин набрал 8615 баллов, что позволило ему подняться на первую строчку рейтинга.

24 февраля началась специальная военная операция, которую Россия проводит на территории Украины.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что российских и белорусских спортсменов Запад пытается выставить предателями перед соотечественниками, вынуждая, как, например, гонщиков, отказываться использовать слова «русский», «Россия», «Белоруссия».