Хачанов сократил зарплату своей команде на 70% из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/2e67ac88-9fea-11ea-9adb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал, как пандемия коронавируса повлияла на содержание команды. Он признался, что сохранил рабочую группу в прежнем составе, однако сократил коллективу заработную плату.

Пока мы не продолжим совместную работу, я всё равно буду материально им помогать. Мы договорились сократить им зарплату, наверное, на 70%, — приводит слова Хачанова Forbes.ru .

По мнению российского спортсмена, теннисные матчи возобновятся в случае, когда коронавирус окончательно исчезнет. «Маловероятно», что теннис возобновится «при отсутствии зрителей». Это объясняется «невыгодой для спонсоров».

24-летний Хачанов является победителем четырёх турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в одиночном разряде, а также призёром юношеской Олимпиады 2014 года в парном разряде.

Ранее другой теннисист, первая ракетка мира серб Новак Джокович подтвердил проведение летом благотворительных турниров, писал NEWS.ru.