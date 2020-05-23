Джокович подтвердил проведение летом благотворительных теннисных турниров

https://static.news.ru/photo/db1066d2-9da1-11ea-8eda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juergen Hasenkopf via www.imago-/Global Look Press

Первая ракетка мира серб Новак Джокович подтвердил, что этим летом пройдёт серия выставочных теннисных турниров, в которых кроме него примут участие его соотечественник Виктор Троицки, болгарин Григор Дмитров и австриец Доминик Тим.

Состязания состоятся 13 и 14 июня в Белграде, 20 и 21 июня — в Задаре (Хорватия), 27 и 28 июня — в Черногории, а 3 и 4 июля — в Бане-Луке (Босния и Герцеговина), уточняет РИА Новости.

В каждом турнире сыграют по восемь теннисистов, которых разобьют на две группы. Победители групп встретятся в финале. Собранные деньги планируется направить на гуманитарные проекты в регионе.

Также Джокович проведёт выставочный матч против боснийца Дамира Джумхура 5 июля в Сараево.

Как писал NEWS.ru, приостановленный из-за пандемии коронавируса теннисный сезон не возобновится по крайней мере до 3 августа. Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация остановили все соревнования до 13 июля. Однако руководящие органы теннисных организаций после серии совещаний решили продлить этот срок до 3 августа.