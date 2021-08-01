Хачанов проиграл Звереву и взял серебро Олимпиады

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Российский теннисист Карен Хачанов (25-й в мире) проиграл Александру Звереву (Германия, 6) в финале олимпийского турнира-2020 в Токио.

Встреча продлилась 1 час 21 минуту и завершилась со счётом 6:3, 6:1.

Таким образом, Карен Хачанов стал обладателем серебряной медали Олимпиады. Для России эта награда стала 40-й: 11 золотых, 16 серебряных и 13 бронзовых.

Позже в воскресенье российские теннисисты Аслан Карацев и Елена Веснина разыгрыют золото и серебро с ещё одной российской парой: Андрей Рублёв/Анастасия Павлюченкова.

Ранее российский боксёр Имам Хатаев уступил со счётом 1:4 в полуфинале боксёрского олимпийского турнира в весе до 81 кг британскому сопернику Бенджамину Уиттакеру. Таким образом он стал обладателем бронзовой медали.