https://static.news.ru/photo/66377742-e37a-11e9-ae6b-fa163e074e61_660.jpg Карен Хачанов Фото: David Kirouac/Icon Sportswire/Global Look Press

Российские теннисисты Карен Хачанов, Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв успешно стартовали на турнире в Пекине и вышли во второй круг соревнований.

Хачанов в двух партиях обыграл представителя Уругвая Пабло Куэваса — 6:2, 7:6 (9:7). Продолжительность матча составила 1 час 33 минуты. Следующим соперником Хачанова станет победитель пары Жереми Шарди (Франция) — Марко Чеккинато (Италия).

Павлюченкова обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову со счётом 6:0, 3:6, 7:6 (7:4). Продолжительность матча составила 2 часа 29 минут. За выход в третий круг Павлюченкова поспорит с американкой Софьей Кенин.

Рублёв в первом матче турнира обыграл Григора Димитрова из Болгарии со счётом 6:2, 7:5. Продолжительность их противостояния составила 1 час 14 минут. За выход в четвертьфинал Рублёв поспорит с победителем пары Фабио Фоньини (Италия) — Михаил Кукушкин (Казахстан).

Призовой фонд соревнований в Пекине составляет более $7,4 млн. Турнир завершится 6 октября.

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий круг турнира в Пекине, писал News.ru.