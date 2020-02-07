https://static.news.ru/photo/86a736a8-49b8-11ea-97bc-fa163e074e61_660.jpg Роджер Федерер Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Швейцарский теннисист Роджер Федерер подшутил над испанцем Рафаэлем Надалем перед выставочным матчем в ЮАР по поводу цвета корта.

Только посмотрите, как здесь потрясающе. Сам корт оранжевый — для Рафы, чтобы он подумал, что это грунт, но это хард, — сказал Федерер на видео, которое выложил на странице в Twitter.

Ранее один из сотрудников службы безопасности Australian Open, который проходит в Мельбурне, задержал на входе в одно из помещений первую ракетку мира Рафаэля Надаля, потребовав пропуск, писал NEWS.ru.