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Михаил Щипанов
Швейцарский теннисист Роджер Федерер подшутил над испанцем Рафаэлем Надалем перед выставочным матчем в ЮАР по поводу цвета корта.
Только посмотрите, как здесь потрясающе. Сам корт оранжевый — для Рафы, чтобы он подумал, что это грунт, но это хард, — сказал Федерер на видео, которое выложил на странице в Twitter.
Только посмотрите, как здесь потрясающе. Сам корт оранжевый — для Рафы, чтобы он подумал, что это грунт, но это хард, — сказал Федерер на видео, которое выложил на странице в Twitter.
#MatchInAfrica #CapeTown pic.twitter.com/E8Drm2DPNp— Roger Federer (@rogerfederer) February 6, 2020
#MatchInAfrica #CapeTown pic.twitter.com/E8Drm2DPNp
Ранее один из сотрудников службы безопасности Australian Open, который проходит в Мельбурне, задержал на входе в одно из помещений первую ракетку мира Рафаэля Надаля, потребовав пропуск, писал NEWS.ru.
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Американская теннисистка Эбигейл Спирс дисквалифицирована на 22 месяца за нарушение антидопинговых правил.
В допинг-пробе Спирс обнаружили прастерон, тестостерон и метаболиты, сообщает пресс-служба Международной федерации тенниса (ITF).
Дисквалификация начнётся с даты отстранения — 7 ноября 2019 года — и завершится 6 сентября 2021-го....
Федерер подшутил над Рафаэлем Надалем перед матчем в ЮАР