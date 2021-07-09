Джокович выиграл Уимблдон и сравнялся с Федерером и Надалем по «Шлемам»

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Сербский теннисист Новак Джокович (первая ракетка мира) обыграл итальянца Маттео Берретини (9) в финале Уимблдона.

Встреча продлилась 3 часа 27 минут и завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3 в пользу серба.

Эта победа стала 20-й для 34-летнего спортсмена на турнирах Большого шлема. Таким образом, он сравнялся с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем, у которых также по 20 титулов на «мейджорах».

Ранее в воскресенье, 11 июля, россиянка Шнайдер и белоруска Дмитрук выиграли юниорский Уимблдон в паре.