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Джокович выиграл Уимблдон и сравнялся с Федерером и Надалем по «Шлемам»

19:42, 11 июля 2021
Сербский теннисист Новак Джокович Сербский теннисист Новак Джокович Фото: instagram.com/djokernole
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Сербский теннисист Новак Джокович (первая ракетка мира) обыграл итальянца Маттео Берретини (9) в финале Уимблдона.

Встреча продлилась 3 часа 27 минут и завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3 в пользу серба.

Эта победа стала 20-й для 34-летнего спортсмена на турнирах Большого шлема. Таким образом, он сравнялся с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем, у которых также по 20 титулов на «мейджорах».

Ранее в воскресенье, 11 июля, россиянка Шнайдер и белоруска Дмитрук выиграли юниорский Уимблдон в паре.

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