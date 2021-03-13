Даниил Медведев стал победителем теннисного турнира в Марселе

https://static.news.ru/photo/0d962384-84de-11eb-a742-96000091f725_660.jpg Даниил Медведев Фото: Dppi/Jean Catuffe/Global Look Press

Россиянин Даниил Медведев обыграл француза Пьера-Юга Эрбера в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Соревнования проходили в Марселе.

Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:4. Призовой фонд составил $334 тысячи.

Это победа Медведева стала первой в нынешнем сезоне. Ранее он проиграл в финале Открытого чемпионата Австралии первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу. После этого россиянин уступил его соотечественнику Душану Лайовичу, выбыв из борьбы в первом круге турнира АТР в нидерландском Роттердаме.

Медведев является третьей ракеткой мира, он выиграл уже 10-й титул АТР. Его поверженный соперник располагается на 93-й строчке мирового рейтинга.

15 марта российский теннисист впервые в карьере поднимется на вторую строчку мирового рейтинга, писал NEWS.ru.