Даниил Медведев стал победителем теннисного турнира в Марселе

Россиянин Даниил Медведев обыграл француза Пьера-Юга Эрбера в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Соревнования проходили в Марселе.
Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:4. Призовой фонд составил $334 тысячи.
Это победа Медведева стала первой в нынешнем сезоне. Ранее он проиграл в финале Открытого чемпионата Австралии первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу. После этого россиянин уступил его соотечественнику Душану Лайовичу, выбыв из борьбы в первом круге турнира АТР в нидерландском Роттердаме.
Медведев является третьей ракеткой мира, он выиграл уже 10-й титул АТР. Его поверженный соперник располагается на 93-й строчке мирового рейтинга.
15 марта российский теннисист впервые в карьере поднимется на вторую строчку мирового рейтинга, писал NEWS.ru.