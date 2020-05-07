В эксклюзивном интервью NEWS.ru один из самых известных и титулованных отечественных теннисистов Андрей Чесноков прокомментировал нюансы возвращения большого тенниса после всемирного карантина, а также дал свою оценку последним событиям в этом виде спорта.

«Поддерживаю выставочные турниры хоть в Америке, хоть в Магадане»

— В ближайшее время во Флориде должен пройти выставочный турнир — первый после длительной паузы, вызванной пандемией коронавируса. Большому теннису действительно пора возвращаться на корты?

— Сначала отмечу, что мне грустно от того, как вся эта ситуация затянулась и как все принимаемые меры со стороны властей выглядят половинчатыми и больше для галочки. Например, создаётся впечатление, что сотрудникам полиции спускают план — задержать за сутки условную тысячу нарушителей режима самоизоляции и выписать протоколы, что, видимо, будет считаться признаком качественной работы по предотвращению распространения опасного вируса. Но необходимо понимать, что не всё так однозначно. Ведь, к примеру, у многих людей коронавирус никакими симптомами не проявляется, а в группе риска находятся маленькие дети и люди старше 65 лет. Учитывая тот факт, что профессиональные спортсмены, в частности, теннисисты, ни к тем, ни к другим не относятся, я целиком и полностью поддерживаю скорейшее возвращение теннисных турниров — пусть даже в виде выставочных турниров, где бы они ни проходили: в Америке или в Магадане.

— Кстати, в России мог бы пройти подобный турнир?

— Конечно! Я бы с удовольствием принял участие в организации показательного турнира в Москве, допустим, в конце мая или начале июня. Не нужно никаких рейтинговых очков — пусть это будет просто турнир, в котором теннисисты снова почувствуют азарт борьбы и сделают первые шаги для возвращения игрового тонуса. В конце концов, такой турнир поможет теннисистам быстрее набрать форму.

— Как долго профессиональным игрокам нужно возвращать оптимальные кондиции после вынужденной паузы, которая длится уже больше двух месяцев?

— Могу судить по себе: если по каким-то причинам у меня не получалось играть в теннис в течение трёх дней, по ощущениям казалось, что я не выходил на корт целый месяц. Профессиональные теннисисты живут в своеобразном недельном цикле: шесть дней — с понедельника по субботу — участие в турнире, затем воскресенье — отдых и переезд на новый турнир. Понятно, что иногда нужно давать себе передышку, и порой организм сам даёт от этом знать теннисисту. Кто-то живёт в таком ритме 20 недель в году, кто-то — 25, а у кого-то хватает сил и на 30. В любом случае подобный режим позволяет игроку держать себя в соревновательном тонусе, что очень важно. А сейчас на очень длительный период теннисисты были этого лишены. Ведь даже межсезонье в теннисе длится максимум чуть больше месяца — с середины ноября до конца декабря. Теперь же пауза получилась куда более длительной и случилась в самый разгар сезона. Так что выход из этой ситуации будет для каждого игрока очень тяжёлым.

Сергей Булкин/NEWS.ru

«Чтобы найти вакцину от коронавируса, могут понадобиться годы»

— Не торопятся ли теннисисты с этим выходом в тот период, когда говорить о спаде пандемии во всём мире пока не приходится?

— Теннис — всё-таки не такой контактный игровой вид спорта, как, например, футбол или даже волейбол, где на площадке находятся более десятка человек. Конечно, и на корте есть риск заражения: один игрок, скажем, чихнул, что-то попало на мячик, который другой игрок взял в руки — и подхватил заразу. Но, с другой стороны, нормальный человек даже не выйдет на корт, если у него, извините, сопли текут или есть кашель. А во Франции, кстати, где массовые спортивные мероприятия запрещены до конца лета, с 11 мая уже разрешено проводить тренировки — правда, исключительно индивидуальные, не в парах. То есть можно будет играть одиночные встречи, но каждый теннисист должен приходить со своими мячами. При этом, естественно, раздевалки в спортклубах останутся закрытыми. Иными словами, пришёл, поиграл и ушёл. Но это, согласитесь, уже значительный шаг к возвращению большого тенниса.

Нельзя же, в конце концов, сидеть и ждать, когда волна эпидемии пройдёт. А если это будет продолжаться восемь или десять месяцев? Вот министр здравоохранения заявляет, что карантин можно будет отменить, когда будет найдена вакцина от коронавируса. Но помилуйте, от обычного-то гриппа сложно создать вакцину, потому что вирус постоянно мутирует, и мы сталкиваемся с новыми штаммами! А чтобы найти хоть какое-то средство против коронавируса, могут понадобиться годы — два, три, может быть, четыре. Поэтому хотелось бы услышать по этому поводу мнение группы иммунологов — куда более компетентных людей, чем министр здравоохранения.

— Если вернуться ближе непосредственно к теннисной теме, Открытый чемпионат Австралии пока остаётся единственным турниром Большого шлема, который удалось провести в нынешнем сезоне. А что с остальными тремя?

— «Ролан Гаррос», насколько я знаю, организаторы всё ещё хотят перенести на сентябрь. Но в это время уже запланирована масса турниров, в которых многие теннисисты уже подтвердили своё участие. Кроме того, в эти же сроки должен пройти новое любопытное соревнование, в котором Европа сыграет против остального мира. Не понимаю, как они собираются совместить Открытый чемпионат Франции и битву континентов!

— Тем более что «Ролан Гаррос» — это всегда венец грунтового сезона для профессиональных теннисистов, а сейчас весь этот отрезок полностью выпал из-за пандемии.

— Совершенно верно. В начале осени обычно играется US Open, которому предшествует серия турниров на харде. И тут вдруг, представьте, в эти турниры вклинивается Открытый чемпионат Франции со своими земляными кортами. Какой смысл проводить единственный турнир на грунте, если ни до него, ни после теннисисты на этом покрытии в сезоне не сыграют?

Сергей Булкин/NEWS.ru

— От всех турниров на траве и главного среди них — «Уимблдона» — теннисное сообщество ведь уже отказалось в нынешнем форс-мажорном сезоне?

— Да, травяной части сезона в нынешнем году мы уже безвозвратно лишились.

«Не вижу никакого смысла в объединении ATP и WTA»

— В последнее время активно обсуждается грядущее объединение Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA), инициатором которого выступил знаменитый швейцарский теннисист Роджер Федерер. Как вы относитесь к этой идее?

— Я вообще не совсем понимаю, для чего это нужно. Проводить параллельно в одном городе и мужские, и женские турниры на постоянной основе, а не только в том случае, если это один из четырёх мэйджоров? Хорошо, давайте для примера возьмём Санкт-Петербург. Мужской турнир здесь проводится осенью, женский — Lsdies Trophy — в конце января — начале февраля. Есть большие сомнения, что организаторы этих турниров захотят их совместить и проводить в одни и те же сроки. Если они проводятся раздельно, к каждому есть приличный зрительский интерес. В том числе, и потому, что матчи начинаются примерно с обеда и продолжаются до вечера. В случае проведения обоих турниров вместе придётся начинать игровой день в десять утра. Многие ли любители тенниса смогут прийти на трибуны в такое время в рабочий день? Кому нужен такой сверхплотный и растянутый на весь день график? Да, есть турниры Большого шлема и так называемой «супердевятки», когда параллельно играются поединки и в мужском, и в женском разрядах. Но, как мне кажется, необходимо оставить и турниры, в которых будут играть только мужчины либо женщины.

— Ещё один аргумент сторонников объединения ATP и WTA — постепенное выравнивание призовых фондов мужских и женских турниров. Ведь не секрет, что до последнего времени женские турниры были более «дешёвыми», чем мужские...

— Предлагаю снова для наглядности использовать конкретный пример. Вот есть мужской турнир в Женеве, в котором традиционно участвует Федерер. Более того, он его неоднократно выигрывал. Предположим, что мы с вами — спонсоры этого турнира, и готовы выделить по миллиону евро, чтобы без проблем пригласить для участия, скажем, Новака Джоковича, Хуана-Мартина Дель Потро, Стэна Вавринку. И тут к этому турниру добавляется ещё и женский. Как думаете, мы как люди, вкладывающие в эти соревнования свои деньги, будем в восторге от такого решения?

— Разумеется, вряд ли. Во всяком случае, за те же деньги провести два турнира с приставкой «супер» будет уже крайне затруднительно.

— Правильно, придётся искать дополнительные средства, и это будут немалые деньги. А если сумма спонсорских вложений останется прежней, мы уже не сможем пригласить ни Федерера, ни Джоковича. Значит, мужской турнир потеряет в своём уровне и, соответственно, привлекательности для публики. Опять же напомню, что есть четыре мэйджора и турниры супердевятки, на которых есть приличный призовой фонд и для мужчин, и для женщин. Но постоянно в течение года находить деньги для параллельных турниров в обоих одиночных разрядах — задача, на мой взгляд, практически невыполнимая. Так что и с финансовой точки зрения я не вижу никакого смысла в объединении ATP и WTA.

— Значит, по вашему мнению, матчи мужчин-теннисистов должны, как и раньше, «стоить» дороже, чем женские?

— Ещё один простой пример. Если во время проведения «Ролан Гаррос» или «Уимблдона» зайти на официальные сайты этих турниров и открыть раздел «Билеты», то можно увидеть, что на женские полуфиналы можно попасть за 200 или 300 евро. А на игры аналогичной стадии мужского одиночного разряда вы за 300 евро ничего не купите. Нет, конечно, можете купить, но будете сидеть на самой дальней точке географической карты и оттуда смотреть теннис. Это лишний раз доказывает, что к поединкам мужчин-теннисистов интерес изначально более высокий. Так что вполне логично, что и призовой фонд распределяется с некоторым перевесом в пользу мужчин.

Сергей Булкин/NEWS.ru

«Смешно, что американцы штрафовали Тарпищева за фразу про «братьев Уильямс»

— Длительная пауза в теннисном сезоне может подвигнуть Федерера к принятию решения о завершении карьеры?

— Если помните, после Australian Open Роджер заявил, что намерен пропустить несколько месяцев из-за операции на колене и вернуться к «Уимблдону». То есть он в любом случае был готов сделать паузу, даже если бы турниры сейчас шли своим чередом. Но, безусловно, когда случается чрезвычайная ситуация, коренным образом меняющая привычный ход событий, для многих людей это становится поводом для переосмысления различных вещей в своей жизни. Кто-то, возможно, подумает, а стоит ли рыпаться и возвращаться на корт, когда всё это закончится? Будет интересно посмотреть, кто из теннисистов после окончания пандемии отсеется.

— В ряды отсеянных теннисистов может попасть и Серена Уильямс, которой в сентября исполнится 39 лет?

— А её сестра Винус ещё старше, если вы не забыли. Если взять этот дуэт бра... Вот видите, у меня оговорка, как в своё время у Шамиля Тарпищева, назвавшего сестёр Уильямс братьями (улыбается). Одному это покажется оскорблением, а другому — комплиментом: мол, девушки настолько сильны на корте, что могли бы на равных сражаться с мужчинами. Поэтому, честно говоря, было смешно, когда Америка вдруг взбычилась на Шамиля Анвяровича и оштрафовала его на 25 тысяч долларов с дисквалификацией на год за такое высказывание в адрес Серены и Винус. А особенно смешно — на фоне всевозможных юмористических шоу на американском телевидении, когда все подшучивали над Биллом Клинтоном и Моникой Левински, которая сигаретку курила. Тарпищев ведь тоже не просто так произнёс эту фразу, а будучи гостем известной программы Ивана Урганта. К сожалению, этого юмора американцы не поняли... Если же вернуться к вопросу о продолжении карьеры сестёр Уильямс, сложно предположить, какое решение они примут. Если бы я в 36-37 лет оказался в подобной ситуации и понимал, что после длительной паузы уже не смогу играть на таком уровне, который позволял бы держаться в топ-10 или хотя бы топ-20 мирового рейтинга, то, возможно, принял бы решение завершить карьеру.

— В этом плане Мария Шарапова словно заранее просчитала ситуацию, решив прекратить выступления на корте из-за хронической травмы ещё до наступления длительной паузы в теннисном сезоне?

— Согласитесь, невозможно назвать нормальной ситуацию, когда ты один матч играешь, а потом несколько недель лечишься. Проводя единственную игру за два-три месяца, теряешь не только форму, но и уверенность в своих силах. Теннис можно сравнить с «Формулой-1»: турниры или этапы идут один за другим каждую неделю или две, и это позволяет быть в тонусе. Да, на одном турнире можно проиграть в первом раунде, но на следующем — добраться до решающей стадии. А какое могло быть физическое и моральное состояние у Шараповой, если она либо проигрывала в этом единственном матче за несколько недель, либо не могла играть из-за травмы? К тому же и соперницы Марии в последних матчах попадались, как нарочно, не подарок. Вот хорватка Донна Векич, например: ей Шарапова уступила со счётом 1:6, 3:6. Кто-то посмотрит и скажет: «В одну калитку». Но борьба-то на самом деле была! Мария могла во втором сете зацепиться и выиграть его, скажем, 7:5. Один-два розыгрыша могли сложиться в пользу россиянки, но вышло иначе, и в итоге партию взяла Векич. Но в целом, безусловно, когда ты два матча в начале сезона проигрываешь с таким счётом, какая может быть уверенность в себе? Так что решение Марии закончить карьеру никак не назовёшь неожиданным, и мы это решение должны уважать.

Сергей Булкин/NEWS.ru

«Не хотелось бы подставлять Медведева»

— Можете предположить, как скажется длительная пауза на трио нынешних лидеров российского мужского тенниса — Данииле Медведеве, Карене Хачанове и Андрее Рублёве? Ребята смогут продолжать прогрессировать после окончания пандемии?

— Здесь многое будет зависеть от того, была ли у теннисиста возможность выходить на корт и играть в период вынужденной паузы. Знаю, что многие ведущие зарубежные игроки либо имеют личные площадки для игры в теннис прямо возле своих домов, либо арендуют такое жильё, к которому «прилагаются» корты. Те же Федерер, Джокович, Рафаэль Надаль наверняка не остались без возможности взять ракетку и поработать с мячом на корте даже в условиях самоизоляции. Иными словами, для топ-игроков теннис не прекращался — в этом их преимущество. Слышал, что у Даниила Медведева тоже была возможность потренироваться и поиграть, сняв дом с прилегающим теннисным кортом. Но поймите меня правильно: если сейчас брать на себя ответственность и утверждать, что так оно и есть на самом деле, — это значит подставлять спортсмена. Потому что сотрудники Роспотребнадзора тут же могут побежать и оштрафовать его на миллион рублей за нарушение режима самоизоляции, засадив на две недели в больничку на карантин. Так что не один раз стоит подумать, что важнее: «заложить» одного из наших ведущих теннисистов или рассказывать о том, как он всячески старается поддерживать форму и не выпадать из игрового ритма, чтобы приносить победы и славу своей стране?

— Но если профессиональный спортсмен поддерживает форму, соблюдая все необходимые меры предосторожности и не создавая риска заражения вирусом для себя и окружающих, какие к нему могут быть претензии?

— Сложно найти ответ, когда в нашей стране на первом месте почему-то стоит принцип наказания. Или всё дело в стремлении правоохранительных органов выполнить некий план по количеству задержанных и оштрафованных, о чём я уже говорил в начале нашей беседы? За что мы боремся: действительно за здоровье граждан или за цифры в отчётности? С другой стороны, если делать какие-то исключения или поблажки для отдельных категорий людей, то для других это станет сигналом к несоблюдению режима самоизоляции.

— Давайте представим, что хотя бы к концу мая жёсткие ограничительные меры в России будут отменены или смягчены, и через какое-то время появится возможность организовать турнир в Москве, о чём вы тоже упомянули. В нём могли бы принять участие ведущие российские теннисисты?

— Да, конечно. Важно, чтобы это был турнир не с олимпийской системой «проиграл — вылетел», потому что каждому теннисисту необходимо провести несколько матчей, чтобы быстрее поймать игровой ритм. И даже в случае победы в единственной встрече была возможность выйти в следующий раунд. Думаю, в таком турнире могли бы принять участие Евгений Донской, Роман Сафиуллин, Алексей Захаров. Наверное, и Хачанов был бы не против сыграть в Москве после окончания карантина. Нужно только постараться организовать такой турнир, причём можно было бы сделать его не только мужским, но и женским.

Сергей Булкин/NEWS.ru

«Джокович — красавец, его идея матпомощи игрокам очень хороша!»

— Как вы относитесь к предложению Джоковича выделить во время вынужденной паузы материальную помощь теннисистам с низким рейтингом? Уже был обнародован и размер этой суммы — шесть миллионов долларов.

— Очень хорошая идея! Вот давайте, к примеру, возьмём игрока, находящегося на трёхсотой позиции в рейтинге ATP. За сезон он может заработать порядка 50 тысяч долларов и едва сводит концы с концами. А теперь посмотрите на футболиста с условным трёхсотым рейтингом в европейском футболе. Это миллионер! Есть пять топ-лиг на континенте, в которых играют по два десятка команд, среди которых ведущие практически целиком состоят из звёздных игроков. Так что первые три сотни футболистов — это действительно игроки очень высокого уровня с соответствующими контрактами. А если взять весь мировой футбол, а не только европейский, то этот список значительно расширится: туда добавятся лучшие игроки из Южной Америки, из Японии и Китая, куда заманивают звёзд большими деньгами, из североамериканской лиги. В теннисе же игрок с трёхсотым рейтингом — это вообще никто, ноунейм, как принято сейчас говорить. Для такого игрока помощь, о которой говорит Джокович, будет жизненно необходимой. Новак — просто красавец, молодец!

— Нынешний теннисный сезон из-за пандемии получился скомканным. У вас есть надежда, что следующий по традиции начнётся Открытым чемпионатом Австралии в январе и будет полноценным, безо всяких переносов и сумятицы в календаре?

— Знаете, я надеюсь, что стабильность наступит ещё в этом году — и признаком нормализации ситуации станет проведение US Open в его обычные сроки, в сентябре. Вы можете до бесконечности заказывать в интернете всё что угодно — от антиквариата до яблок и груш, смотреть этот дурацкий телевизор, шариться в компьютерах и телефонах, но всё это не заменит реальной жизни, частью которой является спорт и, в частности, теннис. Поэтому очень хотел бы увидеть лучших теннисистов планеты уже в нынешнем году на Открытом чемпионате США. Если же ждать придётся до Australian Open, это будет кирдык!

— Однако даже если теннис вернётся в нынешнем сезоне, матчи будут проходить без зрителей...

— Конечно, это будет выглядеть ужасно и скучновато. Любому теннисисту приятно, когда его действия на корте оценивают аплодисментами. Организаторы, безусловно, могут придумать какие-то технические приёмы, чтобы ретранслировать овации зрителей после каждого розыгрыша. Но всё равно это будет искусственная мера. И, тем не менее, теннис, как и весь спорт, должен вернуться к нам как можно скорее, пусть даже без зрителей на трибунах.