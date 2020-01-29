NEWS.ru досрочно подводит итоги Australian Open — первого турнира Большого шлема в нынешнем сезоне, на котором россияне разочаровали своих болельщиков.

Продолжения банкета после финала Медведева на US Open не последовало

Разочаровали, в первую очередь, мужчины. От Даниила Медведева, Андрея Рублёва и Карена Хачанова ждали на кортах Мельбурна серьёзных успехов, и на то были веские основания. Достаточно сказать, что все трое по номеру посева на турнире попали в топ-20: Медведев стал четвёртой ракеткой турнира, Хачанов — 16-й, Рублёв — 17-й.

После того как Даниил в сентябре прошлого года бился с испанцем Рафаэлем Надалем в финале предыдущего мэйджора — Открытого чемпионата США, теплилась надежда, что продолжение банкета последует в Австралии. Да и сам Медведев заявлял, что настроен даже не на выход в финал, а на титул победителя Australian Open.

Ну уж как минимум болельщики рассчитывали на российский четвертьфинал, в котором могли встретиться Медведев и Рублёв. И победы наших теннисистов в первых раундах турнира вроде бы вселяли оптимизм. К примеру, главный теннисный мэтр России Шамиль Тарпищев оптимистично прокомментировал впечатляющую волевую победу Рублёва над бельгийцем Давидом Гоффеном (11-й номер посева) в трёхчасовом поединке третьего круга в четырёх сетах, два из которых россиянин взял на тай-брейке. По словам Тарпищева, Андрей очень хорошо подготовился к Открытому чемпионату Австралии, что и позволяет надеяться на его дальнейшее продвижение по сетке турнира.

Но уже в том же третьем раунде у нас случилась первая серьёзная потеря: Хачанов в затяжной (матч длился почти четыре с половиной часа) битве с австралийцем Ником Кирьосом доигрался до пятого сета, в котором, как и в трёх предыдущих, всё решалось в укороченном гейме. Его со счётом 10:8 выиграл посеянный 23-м хозяин кортов, оставив Карена за бортом турнира.

Карен Хачанов АГН Москва/Global Look Press/Global Look Press

А в самом начале второй недели Australian Open Россия лишилась всех своих представителей в мужском одиночном разряде: Медведев и Рублёв почти синхронно проиграли свои поединки 1/8 финала. Непреодолимой преградой для Даниила стал 15-й сеяный швейцарец Стэн Вавринка. Хотя после проигранной первой партии (2:6) россиянин выиграл две следующие (6:2, 6:4) и, казалось, переломил ход встречи. Однако соперник прошёл по лезвию бритвы, вырвав победу на тай-брейке четвёртого сета, а затем на волне успеха взял и решающую пятую партию (6:2).

Что касается Рублёва, он свой поединок с представителем Германии Александром Зверевым (7-я ракетка турнира) проиграл вроде бы в серьёзной борьбе в каждом сете (все три партии закончились с одинаковым счётом 4:6), однако всего лишь за 1 час 37 минут. И по ходу матча Андрей даже не заработал ни одного брейк-пойнта, что говорит об отсутствии у него реальных шансов на победу в этом поединке.

Так что все амбициозные планы российским теннисистам придётся отложить до конца мая, когда в Париже стартует второй турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Франции.

Плишкову прошла, Кербер прошла, на Мугурусе споткнулась...

В женском одиночном разряде на Australian Open российские болельщики особых подвигов от наших девушек, прямо скажем, и не ожидали. А с вылетом в первом же круге получившей от организаторов wild card Марии Шараповой, которая в двух сетах за 1 час 21 минуту уступила (3:6, 4:6) 19-й сеяной хорватке Донне Векич, и вовсе потеряли интерес к турниру.

Самый высокий номер посева в Мельбурне среди россиянок (25-й) был у Екатерины Александровой. Но ей удалось добраться лишь до третьего круга, где её ожидала встреча с седьмой ракеткой турнира чешкой Петрой Квитовой. В итоге сопернице Екатерины понадобилось меньше часа (58 минут), чтобы одержать разгромную победу — 6:1, 6:2.

Единственным светлым пятном на этом Audtralian Open стала Анастасия Павлюченкова. Получив перед жеребьёвкой 30-й номер посева, она весьма неожиданно добралась до четвертьфинала, последовательно обыграв сербку Нину Стоянович (6:1, 7:5), американку Тэйлор Таунсенд (7:5, 7:6), чешку Каролину Плишкову (7:6, 7:6) и немку Ангелик Кербер (6:7, 7:6, 6:2). Две последние победы россиянки без натяжки можно назвать сенсационными, поскольку Плишкова на старте Australian Open находилась на второй строчке в рейтинге участниц, а Кербер была посеяна 17-й.

К сожалению, победный запал Павлюченковой на этом иссяк. Правда, её соперницей в четвертьфинале была весьма именитая испанка Гарбинье Мугуруса, выигравшая два турнира Большого шлема — парижский «Ролан Гаррос» (2016) и Уимблдон (2017). На Australian Open испанская теннисистка в том же 2017 году добралась до четвертьфинала, и это было её высшим достижением на кортах Мельбурна.

Таким образом, победительница поединка Павлюченкова — Мугуруса впервые в своей карьере получала возможность сыграть в полуфинале Australian Open.

В первом сете борьба была равной, и в какие-то моменты Анастасия вполне уверенно действовала с позиции силы, диктуя сопернице свою волю. Однако при счёте 5:6 позволила Мугурусе сделать брейк и выиграть сет (7:5).

Вторая партия началась оптимистично для россиянки — она сразу же взяла подачу испанки, но в следующем же гейме не удержала свою. И после этого энтузиазм и агрессивность Павлюченковой стали угасать на глазах. Она была хуже соперницы по многим показателям — выигранным очкам после первой подачи (64 % против 75) и после второй (14 % против 39), невынужденным ошибкам (26 против 21), подачам навылет (4 против 6), двойным ошибкам (8 против 4), выигранным очкам с приёма (34 % против 40).

Поэтому поражение Анастасии во втором сете (3:6) и в целом в матче, длившемся 1 час 33 минуты, стало вполне закономерным. Чуда не произошло — 28-летняя россиянка так и не добралась до своего первого полуфинала Открытого чемпионата Австралии.

Наверное, символично, что в эти же дни теннисный мир узнал о приближающейся свадьбе Марии Шараповой с другом принца Гарри, а олимпийская чемпионка Рио-2016 в парном разряде Екатерина Макарова на стартующем вскоре традиционном турнире St. Petersburg Ladies Trophy намерена объявить о завершении карьеры. Поколение знаменитых и титулованных российских теннисисток постепенно сходит со сцены, и теперь нужно найти ответ на вопрос, насколько быстро их места смогут занять молодые соотечественницы.