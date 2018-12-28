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Valve представила самые продаваемые игры года в Steam

Скриншот GHOST/youtube.com

технологии [ версия для печати ]

Valve подвела итоги года в Steam. Компания представила перечень самых продаваемых игр года, распределив их по четырём категориям: «платина», «золото», «серебро» и «бронза».

В первой оказались такие проекты, как Rocket League, GTA 5, PlayerUnknown's Battlegrounds, «Assassin's Creed Одиссея», Civilization VI и Monster Hunter: World. «Золото» получили 11 проектов, в числе которых Cities: Skylines, «Ведьмак 3: Дикая Охота», Dead by Daylight и Kingdom Come: Deliverance.

«Серебро» досталось 16 играм. Среди них — Dying Light, War Thunder, Final Fantasy XV, No Man's Sky, Shadow of the Tomb Raider и Fallout 4. Помимо самых прибыльных игр, Valve перечислила и проекты с максимальным одновременным числом игроков. В число самых популярных игр вошли PUBG, Monster Hunter: World, «Rainbow Six Осада», Counter-Strike: Global Offensive и Dota 2.

Ранее Valve объявила номинантов премии Steam Awards 2018. Пользователям сервиса предстоит выбрать понравившегося претендента в восьми категориях. За звание «Игра года» будут бороться PUBG, Monster Hunter World, Kingdom Come: Deliverance, Hitman 2 и «Assassin's Creed Одиссея». В номинации «Лучший разработчик» Valve решила увеличить число студий до 10 в связи с небольшой разницей голосов между претендентами. При этом компания исключила себя из этой категории. С полным списком номинантов можно ознакомиться ниже.


#игры #steam #valve #итоги-2018
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