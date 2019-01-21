Uber работает над беспилотными скутерами и велосипедами

https://news.ru/storage/news/197bf36a9c3c8a6af68bbea36e2c42fa/d6f36209-d13b-44e1-8c54-d772bfbb3ef2_850.jpg Stefan Boness/Ipon/Global Look Press

Компания Uber планирует интегрировать автономные технологии в электрические скутеры и велосипеды. Разработчики сделают новое подразделение, получившее название Micromobility Robotics, частью платформы Jump.

Беспилотные средства передвижения смогут самостоятельно заряжаться или добираться до арендующего их пользователя. Uber уже начала искать в новую команду специалистов в области сенсорных и робототехнических технологий. В тоже время компания продолжит работать над беспилотными автомобилями.

I'm told that this team will actually live in Uber's @jump_rides group. @UberATG will continue to focus on self-driving cars — Chris Anderson (@chr1sa) 20 января 2019 г.

В октябре News.ru писал, что Uber может запустить новый сервис по доставке еды с помощью дронов. Запуск проекта должен состояться в 2021 году. Компания опубликовала вакансию эксперта по дронам, который поможет обеспечить безопасные, законные, эффективные и масштабируемые полеты, а также сделать аппараты для доставки коммерчески доступными через три года.

Вскоре объявление исчезло с сайта компании, сообщает The Wall Street Journal. Представитель Uber в комментарии изданию пояснил, что вакансия «не полностью отражает программу, которая все еще находится на очень ранней стадии».