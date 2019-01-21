USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,278 $   Brent62.17 $ Bitcoin3,540.64 $
МОСКВА-9°C13:40
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. технологии

Uber работает над беспилотными скутерами и велосипедами

Stefan Boness/Ipon/Global Look Press

технологии [ версия для печати ]

Компания Uber планирует интегрировать автономные технологии в электрические скутеры и велосипеды. Разработчики сделают новое подразделение, получившее название Micromobility Robotics, частью платформы Jump.

Беспилотные средства передвижения смогут самостоятельно заряжаться или добираться до арендующего их пользователя. Uber уже начала искать в новую команду специалистов в области сенсорных и робототехнических технологий. В тоже время компания продолжит работать над беспилотными автомобилями.

В октябре News.ru писал, что Uber может запустить новый сервис по доставке еды с помощью дронов. Запуск проекта должен состояться в 2021 году. Компания опубликовала вакансию эксперта по дронам, который поможет обеспечить безопасные, законные, эффективные и масштабируемые полеты, а также сделать аппараты для доставки коммерчески доступными через три года.

Вскоре объявление исчезло с сайта компании, сообщает The Wall Street Journal. Представитель Uber в комментарии изданию пояснил, что вакансия «не полностью отражает программу, которая все еще находится на очень ранней стадии».


#uber #беспилотныйтранспорт
самое читаемое
шоу-бизнес
Стаса Садальского «трясёт от бездарного» Максима Галкина
шоу-бизнес
Соседов: Пугачёва не имеет права называться певицей


Лента новостей
политика 13:39
Кремль пока не знает, что делать с долгами граждан за газ
спорт 13:37
На Ледовой арене в Новосибирске случился пожар
общество 13:36
Минтруд оценил идею переноса новогодних каникул
политика 13:31
Кремль негативно относится к желанию ЕС ввести новые санкции
в мире 13:30
Белоруссия готова сотрудничать на принципах уважения
Другие новости
технологии 11:39
Добровольная маркировка фотокамер стартует 1 марта
технологии 11:35
Роскосмос сформирует отряд женщин-космонавтов
технологии 10:44
Facebook позволит создавать политические петиции
технологии 13:44
Google Maps предупредит о камерах-радарах на дорогах
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top