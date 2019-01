Uber работает над беспилотными скутерами и велосипедами

Компания Uber планирует интегрировать автономные технологии в электрические скутеры и велосипеды. Разработчики сделают новое подразделение, получившее название Micromobility Robotics, частью платформы Jump.

Беспилотные средства передвижения смогут самостоятельно заряжаться или добираться до арендующего их пользователя. Uber уже начала искать в новую команду специалистов в области сенсорных и робототехнических технологий. В тоже время компания продолжит работать над беспилотными автомобилями.

I'm told that this team will actually live in Uber's @jump_rides group. @UberATG will continue to focus on self-driving cars