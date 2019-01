Режиссёр «Кловерфилда, 10» займётся экранизацией Uncharted

Sony Pictures нашла нового режиссёра экранизации приключенческого экшена Uncharted. Им стал Дэн Трахтенберг, знакомый зрителям по триллеру «Кловерфилд, 10».

Сюжет ленты по-прежнему будет посвящён молодости Натана Дрейка и знакомству героя с Виктором Салливаном («Салли»). Главную роль исполнит Том Холланд («Человек-паук: Возвращение домой»). Sony надеется начать производство ленты в 2019 году после завершения пресс-тура актёра, посвящённого второму сольному фильму о «дружелюбном соседе».

За свою карьеру Трахтенберг уже успел поработать над двумя проектами, посвящёнными играм. В 2011 году он выпустил короткометражный фильм Portal: No Escape по мотивам головоломки Valve, а в 2016 состоялась премьера третьего сезона «Чёрного зеркала», в рамках которого режиссёр поставил эпизод «Игровой тест», посвящённый тестированию новой технологии.

На назначение Трахтенберга отреагировал вице-президент Naughty Dog Нил Дракманн, который работал над всеми частями франшизы. По словам разработчика, он — «большой фанат Дэна» и ему не терпится увидеть, что режиссёр сделает с Натаном Дрейком.

I’m a big fan of Dan. Excited to see what he does with Nathan Drake. https://t.co/oqGgxgjLtQ