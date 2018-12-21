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Nike выпустит кроссовки из «Назад в будущее» в 2019 году

PLANET PHOTOS/Supplied by PLANET PHOTOS/Global Look Press

технологии [ версия для печати ]

Компания Nike планирует выпустить новые умные кроссовки с функцией автоматической шнуровки на рынке баскетбольного снаряжения.

В рамках итоговой встречи за второй квартал финансового года генеральный директор Марк Паркер заявил, что обувь станет «важным шагом в продвижении и объединении цифровой трансформации с продукцией». Позже исполнительный вице-президент Nike Энди Кэмпион сообщил, что баскетбольная версия Nike HyperAdapt поступит в продажу весной 2019 года. 

Стоимость самозашнуровывающихся кроссовок Nike составит $350. 

Ранее News.ru рассказал о сайте Remove.bg для поклонников фотоискусства. Онлайновый сервис может за 5 секунд удалить задний фон с изображения. По словам создателей Remove.bg, для разработки проекта они использовали искусственный интеллект и несколько дополнительных алгоритмов, благодаря которым пользователям необходимо просто загрузить нужную фотографию на сайт: сервис автоматически обрежет фон и выдаст картинку в формате png. 


#технологии #nike #кроссовки
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