Nike выпустит кроссовки из «Назад в будущее» в 2019 году

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Компания Nike планирует выпустить новые умные кроссовки с функцией автоматической шнуровки на рынке баскетбольного снаряжения.

В рамках итоговой встречи за второй квартал финансового года генеральный директор Марк Паркер заявил, что обувь станет «важным шагом в продвижении и объединении цифровой трансформации с продукцией». Позже исполнительный вице-президент Nike Энди Кэмпион сообщил, что баскетбольная версия Nike HyperAdapt поступит в продажу весной 2019 года.

Стоимость самозашнуровывающихся кроссовок Nike составит $350.

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