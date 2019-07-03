Microsoft ввела пользователей в замешательство, анонсировав выход «новой» Windows 1.0. Пост включает в себя короткое видео, демонстрирующее логотипы предыдущих версий операционной системы в обратном порядке.
Позже разработчики опубликовали новый твит, посвящённый преимуществам Windows 1.0 — Excel, Chart и Flight Simulator. Сама Microsoft пока отказывается от комментариев, однако в Сети предположили, что «анонс» связан с рекламной кампанией третьего сезона «Очень странных дел».
With Excel, Chart, and even Flight Simulator, there’s no telling where Microsoft and the power of Windows will take you this summer. pic.twitter.com/sEHLuXysXn