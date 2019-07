Introducing the all-new Windows 1.0, with MS-Dos Executive, Clock, and more!! pic.twitter.com/guU4QxwsGG

Позже разработчики опубликовали новый твит, посвящённый преимуществам Windows 1.0 — Excel, Chart и Flight Simulator. Сама Microsoft пока отказывается от комментариев, однако в Сети предположили, что «анонс» связан с рекламной кампанией третьего сезона «Очень странных дел».