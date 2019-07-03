https://static.news.ru/photo/3549bfc0-9d64-11e9-b9da-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Matthias Balk/Global Look Press

Microsoft ввела пользователей в замешательство, анонсировав выход «новой» Windows 1.0. Пост включает в себя короткое видео, демонстрирующее логотипы предыдущих версий операционной системы в обратном порядке.

Introducing the all-new Windows 1.0, with MS-Dos Executive, Clock, and more!! pic.twitter.com/guU4QxwsGG — Windows (@Windows) 1 июля 2019 г.

Позже разработчики опубликовали новый твит, посвящённый преимуществам Windows 1.0 — Excel, Chart и Flight Simulator. Сама Microsoft пока отказывается от комментариев, однако в Сети предположили, что «анонс» связан с рекламной кампанией третьего сезона «Очень странных дел».

With Excel, Chart, and even Flight Simulator, there’s no telling where Microsoft and the power of Windows will take you this summer. pic.twitter.com/sEHLuXysXn — Windows (@Windows) 2 июля 2019 г.

Windows 1.0 — первый графический пользовательский интерфейс компании, который был выпущен 20 ноября 1985 год. В это же время и разворачивается действие новых эпизодов шоу.

Ранее News.ru рассказал, что Microsoft отказалась от идеи выпуска сразу двух игровых консолей следующего поколения. Производитель работал над устройствами с кодовыми названиями Anaconda и Lockhart, но в итоге решил сосредоточиться на высококлассной версии.