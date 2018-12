Илон Маск открыл скоростной туннель под Лос-Анджелесом

Первый скоростной подземный туннель под Лос-Анджелесом презентовал американский миллиардер, изобретатель и владелец компании SpaceX Илон Маск. Для быстрого проезда по путепроводу у автомобилей будут созданы боковые выдвижные колеса, которые при необходимости могут выдвигаться и убираться.

В демонстрации показан автомобиль марки Tesla, однако, как заявил Маск в Twitter, такие колеса могут быть сделаны для других автономных электромобилей.

Tesla in @boringcompany tunnel with retractable wheel gear that turns a car into a rail-guided train & back again pic.twitter.com/3a6i0NoSmi