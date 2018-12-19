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Илон Маск открыл скоростной туннель под Лос-Анджелесом

boringcompany.com

технологии [ версия для печати ]

Первый скоростной подземный туннель под Лос-Анджелесом презентовал американский миллиардер, изобретатель и владелец компании SpaceX Илон Маск. Для быстрого проезда по путепроводу у автомобилей будут созданы боковые выдвижные колеса, которые при необходимости могут выдвигаться и убираться.

В демонстрации показан автомобиль марки Tesla, однако, как заявил Маск в Twitter, такие колеса могут быть сделаны для других автономных электромобилей.

«Можно ехать со скоростью более 240 км/ч. На этой скорости кажется, что телепортируешься по городу… Во всех туннелях будут постоянно циркулирующие автомобили для пешеходов и велосипедистов», — написал Маск.

О строительстве туннеля Маск объявил в июне 2017 года. До этого, в конце 2016 года, он основал буровую компанию The Boring Company (можно перевести как «скучная компания»). Компания планирует строительство двух сетей туннелей — в районе Лос-Анджелеса и в столичном регионе на Восточном побережье. На следующем этапе не исключено создание подземных коридоров в Техасе или Сан-Франциско.

Как писал News.ru, ранее Маск объявил о завершении строительства туннеля под Лос-Анджелесом.


#илонмаск #сша #тоннель #Tesla #презентация
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