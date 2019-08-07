https://static.news.ru/photo/cfd5ad5c-b901-11e9-a602-fa163e074e61_660.jpg Фото: Debarchan Chatterjee/Global Look Press

Сетевые мошенники всё чаще используют знаменитостей и публичных персон в своих схемах. Злоумышленники прибегают к видеомонтажу и распространяют фейки на разных площадках, в основном, через тизерные сети и сторис в Instagram.

В частности, эксперты Group-IB Brand Protection обнаружили и проанализировали видео, использующие образы Егора Крида, Филиппа Киркорова, Михаила Галустяна, Ольги Бузовой и других звёзд. Найти фейковые ролики проблематично, поскольку такая реклама никак не связана с личностями или реальными аккаунтами знаменитостей.

Фейковые видео создаются с помощью наложения лиц известных людей, которые якобы произносят необходимый текст и играют нужную роль в сюжете. Для этого используется технология Deep Learning, позволяющая заменить движения губ и речь человека на видео, что создаёт ощущение реалистичности происходящего, — объяснил News.ru менеджер по развитию Group-IB Brand Protection в Сингапуре Илья Рожнов.

Фальшивые звёзды заманивают пользователей ценными призами на опасные ресурсы, представляющие собой мошеннические и фишинговые сайты, где юзеры оставляют личные данные, в том числе и банковские.

Рожнов считает, что подобные схемы представляют собой угрозу как для обычных пользователей, так и для публичных лиц, которые упоминаются в рекламных роликах. Первые могут потерять деньги, а вторые, уточняет эксперт, начинают ассоциироваться с мошенничеством или рекламируемыми товарами, что наносит ущерб личному бренду.

Один из недавних примеров Group-IB — ситуация с Эвелиной Хромченко. Специалистам удалось заблокировать более 90% ресурсов, неправомерно использующих бренд популярной телеведущей.

Для того чтобы не допустить подобного, требуется комплекс мер, направленных на обнаружение, отслеживание и блокировку этих ресурсов, — объясняет Рожнов.

Не Deepfake, но опасно

6 августа ряд изданий опубликовали новость о мошенническом deepfake-ролике, авторы которого использовали образ Дмитрия Нагиева. Как удалось выяснить News.ru, злоумышленники не прибегали к вышеупомянутой технологии по замене лиц, а использовали один из ранних рекламных видео шоумена, добавив информацию о возможности выиграть призы, в числе которых автомобиль и крупное денежное вознаграждение.

Однако ссылка в рекламе действительно вела на один из вышеупомянутых фишинговых ресурсов. Там пользователям для получения денег предлагалось пройти опрос, по итогам которого они получат «моментальный платёж».

Далее жертве объясняют, что ей нужно заплатить n-сумму для прохождения идентификации: подтверждающая ссылка переводит юзера на экран для ввода данных банковской карты.

Фишинг на сегодняший день остаётся одним из самых распространённых мошеннических методов. Злоумышленники следят за трендами и знаменитостями, используют их и даже научились создавать качественно свёрстанные поддельные сайты банков, государственных организаций и онлайн-магазинов, которые на первый взгляд не так просто отличить от настоящих.

Ранее News.ru рассказал, чем опасна социальная инженерия и почему цифровая безграмотность пользователей приводит к потере данных и денег.