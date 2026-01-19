В MAX появится функция для защиты от мошеннических звонков

Мессенджер MAX будет предупреждать о звонках с незнакомых номеров, сообщила NEWS.ru пресс-служба компании. Там пояснили, что на телефоне будет появляться уведомление «Нет в контактах».

Во время вызова от неизвестного абонента пользователи мессенджера увидят уведомление «Нет в контактах», — говорится в сообщении.

Кроме того, при звонке из-за рубежа на экране будет показан регион, откуда поступает вызов. Для задействования этой функции достаточно обновить приложение мессенджера.

Ранее официальный представитель российского мессенджера MAX опроверг распространявшуюся в Telegram-каналах информацию о якобы произошедшем масштабном взломе платформы. В пресс-службе компании заявили, что сведения из анонимного источника являются очередным фейком.

До этого председатель комитета Государственной думы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что в скором времени россияне смогут удостоверять личность с помощью цифрового ID на базе MAX в самолете, поезде и других видах транспорта. Он отметил, что внедрение платформы в другие сферы жизни, где требуется подтверждать личность, будет проходить быстрее.