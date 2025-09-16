IT-эксперт рассказал, как не убить аккумулятор iPhone после обновления IT-эксперт Мясоедов: iPhone не следует заряжать до 100% за один раз

Владельцам iPhone после обновления операционной системы не следует заряжать свои устройства до 100% за один раз для сохранения «здоровья» батареи, заявил NEWS.ru IT-эксперт Павел Мясоедов. По его словам, такой подход позволит новой iOS оптимизировать энергопотребление и снизить нагрузку на процессор.

Проблемы после обновления — обычное дело для новых версий iOS. Обновлению требуется несколько дней на повторную индексацию всех файлов, перенастройку системы, поэтому могут возникать проблемы с батареей — телефон быстро разряжается или нагревается. Есть лайфхак, но он бьет по удобству. Если вы не заряжаете батарею полностью за один раз, а постоянно по чуть-чуть, то девайс считывает алгоритм действий и в итоге пытается отложить какие-то производительные процессы до следующей зарядки. Если заряжать телефон постепенно, то ОС будет меньше требовать от процессора, и вы сэкономите батарейку, — пояснил Мясоедов.

По его мнению, для минимизации проблем следует отключить фоновое обновление для неиспользуемых приложений. IT-эксперт также посоветовал регулярно «чистить» смартфон от ненужных программ.

Дело в том, что многие приложения, даже будучи неактивными, продолжают использовать энергию. Регулярно удаляйте программы, которые больше не используются, чтобы минимизировать фоновое потребление, — резюмировал Мясоедов.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что, вопреки слухам, новое обновление iOS 26 можно устанавливать на все модели iPhone. По его словам, оно не станет губительным для старых аппаратов.