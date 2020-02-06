https://static.news.ru/photo/f59d767a-48ec-11ea-8525-fa163e074e61_660.jpg Фото: Warner Bros. Entertainment/via Globallookpress.com

Злоумышленники использовали в 2019 году названия популярных фильмы во вредоносных файлах и для заманивания пользователей на фишинговые сайты. Среди картин оказались «Джокер» Тодда Филлипса, «Ирландец» Мартина Скорсезе и «1917» Сэма Мендеса.

Злоумышленники следят за актуальными трендами, в том числе в киноиндустрии. Они расставляют свои ловушки как незадолго до громкой премьеры, так и вскоре после неё, на пике зрительского интереса. Чтобы избежать возможных рисков, мы советуем любителям кино пользоваться только официальными стриминговыми платформами, — прокомментировал антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Антон Иванов.

Специалисты компании обнаружили по всему миру более 20 фишинговых сайтов, предлагавших бесплатно посмотреть громкие премьеры 2019 года. Опасные для пользователей ресурсы помогали злоумышленникам собирать личные и финансовые данные пользователей.

«Лаборатория Касперского» также зафиксировала 925 вредоносных файлов, которые соответствовали двум условиям:

появились в течение четырёх недель после официальных премьер;

включали в себя названия кинолент.

Наибольшей популярностью у киберпреступников пользовались «Джокер» (304 вредоносных файла), «1917» (215 вредоносных файлов) и «Ирландец» (179 вредоносных файлов).

Ранее NEWS.ru рассказал, что Facebook устранила уязвимость в WhatsApp. Посредством desktop-версии мессенджера и подключения к компьютеру WhatsApp for iPhone она позволяла осуществлять межсайтовый скриптинг и читать локальные файлы на Windows и macOS.