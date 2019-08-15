https://static.news.ru/photo/b0aa3958-bf72-11e9-bb91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Редактор немецкого журнала о компьютерах c't Рональд Айкенберг протестировал программное обеспечение, разработанное «Лабораторией Касперского». Журналист обратил внимание на то, что антивирус изменяет HTML-код всех страниц при серфинге в интернете, подобно троянским программам для взлома онлайн-банкинга.

Скрипт, о котором идёт речь, использовался для появления значка зелёного щита рядом со ссылкой, который указывает на безопасность сайта. Однако изменённый HTML-код содержал уникальный идентификатор, который ПО присваивало компьютеру.

Так как эта информация содержится в коде просмотренных страниц, любой сайт мог узнать данные и отследить активность устройства в Сети. Уязвимость могли использовать злоумышленники, пояснил эксперт.

Журналист выяснил, что проблема присутствует во всех версиях антивируса для Windows, выпущенных с 2015 года, передаёт c't .

В «Лаборатории Касперского» News.ru сообщили, что изменили процесс проверки веб-страниц на вредоносную активность. Администраторы удалили возможность использования уникальных идентификаторов для GET-запросов.

Это изменение было сделано после того, как Рональд Айкенберг обратил наше внимание на то, что использование уникальных идентификаторов для GET-запросов потенциально может привести к раскрытию личных данных пользователя, — сообщили в компании.

Разработчики выразили благодарность немцу за обнаружение проблемы. В «Лаборатории» провели расследование и установили, что такие сценарии компрометации личных данных возможно, но маловероятны, так как сложны и невыгодны.

Ранее News.ru писал, что кибергруппировка Cloud Atlas осуществила ряд сложных целевых атак. Целями злоумышленников стали международные, экономические и аэрокосмические компании, а также правительственные и религиозные организации в России и ряде стран Восточной Европы и Центральной Азии.