Жителей Аргентины заставят установить приложение для слежки

https://static.news.ru/photo/14b97b0e-9d83-11ea-ac2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Grzegorz Galazka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти провинции Буэнос-Айрес, крупнейшей в Аргентине, обяжут жителей установить разработанное правительством страны приложение для мобильных телефонов Cuidar. Оно даёт возможность следить за передвижениями людей, которые заразились коронавирусом.

Об этом на пресс-конференции рассказал Аксель Кисильоф, губернатор региона, в котором проживает более 15 млн человек, сообщает ТАСС.

Все выданные прежде разрешения аннулируются, их придётся получать заново. Однако новый документ будет недействительным без приложения Cuidar при поездках на общественном транспорте.

Решение сделать установку приложения обязательной на территории остальной страны будут принимать губернаторы штатов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что компания Apple объявила о запуске мобильного приложения, которое позволяет отслеживать контакты людей, заражённых коронавирусом. О соответствующих разработках было объявлено всего месяц назад. Новый сервис должен упростить поиск новых инфицированных, а значит, позволит снизить нагрузку на систему здравоохранения.