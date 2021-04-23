WSJ: Spotify вслед за Apple введёт платные подкасты

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Стриминговый сервис Spotify собирается ввести платную подписку на подкасты, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники. Недавно аналогичное решение анонсировала компания Apple.

По данным издания, о плате за подкасты Spotify объявит уже на следующей неделе (26 апреля — 2 мая). При этом компания не собирается брать комиссию с авторов или плату за подключение к сервису. Кроме того, производителям контента позволят самостоятельно устанавливать цену на свой подкаст.

При этом сервис собирается обходить систему встроенных покупок от Apple, при использовании которой разработчик отдаёт владельцу платформы iOS 30% от дохода. Для этого пользователей будут перенаправлять на веб-сайт для оплаты вне приложения.

Официально Spotify никак не прокомментировала эту информацию.

Apple объявила о введении платы за подписку на подкасты 20 апреля. В Купертино собираются брать $19,99 (1,5 тысячи рублей) в год с производителей контента, а также комиссию в размере 30% от доходов.

Spotify запустился в России в июне 2020 года. Однако до сих пор сервис подкастов в стране недоступен.

Ранее журналисты сравнили размер оплаты, которую получают музыканты за прослушивание каждого трека на платформах Apple Music и Spotify. Выяснилось, что Apple отдаёт музыкантам 52% от выручки с каждого трека, в то время как размер выплат от Spotify составляет до 80% с трека. При этом число подписчиков второго агрегатора почти в два раза больше.