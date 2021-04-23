WSJ: Spotify вслед за Apple введёт платные подкасты

Стриминговый сервис Spotify собирается ввести платную подписку на подкасты, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники. Недавно аналогичное решение анонсировала компания Apple.
По данным издания, о плате за подкасты Spotify
При этом сервис собирается обходить систему встроенных покупок от Apple, при использовании которой разработчик отдаёт владельцу платформы iOS 30% от дохода. Для этого пользователей будут перенаправлять на веб-сайт для оплаты вне приложения.
Официально Spotify никак не прокомментировала эту информацию.
Apple объявила о введении платы за подписку на подкасты 20 апреля. В Купертино собираются брать $19,99 (1,5 тысячи рублей) в год с производителей контента, а также комиссию в размере 30% от доходов.
Spotify запустился в России в июне 2020 года. Однако до сих пор сервис подкастов в стране недоступен.
Ранее журналисты сравнили размер оплаты, которую получают музыканты за прослушивание каждого трека на платформах Apple Music и Spotify. Выяснилось, что Apple отдаёт музыкантам 52% от выручки с каждого трека, в то время как размер выплат от Spotify составляет до 80% с трека. При этом число подписчиков второго агрегатора почти в два раза больше.