https://static.news.ru/photo/78cccb74-d893-11e9-bc25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Wi-Fi Alliance объявила о запуске новой версии стандарта Wi-Fi – Wi-Fi 6. Следующее поколение технологии на 40% быстрее по сравнению с предшественником.

It’s here: Wi-Fi CERTIFIED 6 from Wi-Fi Alliance is now available, bringing advanced capabilities for greater overall #WiFi network performance. Learn more about an exciting new Wi-Fi era here: https://t.co/oodCLsQrIB pic.twitter.com/pNTyPPNskM — Wi-Fi Alliance (@WiFiAlliance) 16 сентября 2019 г.

Wi-Fi 6 также поддерживает OFDMA — множественный доступ, который позволяет соответствующим роутерам синхронно транслировать данные нескольким клиентам — и выделение каналов шириной до 160 МГц.

Новая функция Target Wake Time эффективно расходует заряд батареи, переводя устройства в режим сна и «активируя» их по расписанию. Кроме того, квадратурная амплитудная модуляция 1024 (1024 QAM) позволяет маршрутизатору отправлять больше данных одновременно.

Устройства Wi-Fi 6 также должны обеспечить повышенную производительность для AR и VR-приложений, используемых в электронном обучении, телеприсутствии и здравоохранении.

Ранее News.ru сообщил, что хакеры выбрали целью новый сайт Росстата. DDoS-атака, произошедшая утром 16 сентября, привела к его неустойчивой работе. Как пояснили в статистическом ведомстве, управление информационных технологий Росстата предпринимает все возможные усилия для восстановления работоспособности сайта.