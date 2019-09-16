Wi-Fi 6 также поддерживает OFDMA — множественный доступ, который позволяет соответствующим роутерам синхронно транслировать данные нескольким клиентам — и выделение каналов шириной до 160 МГц.
Новая функция Target Wake Time эффективно расходует заряд батареи, переводя устройства в режим сна и «активируя» их по расписанию. Кроме того, квадратурная амплитудная модуляция 1024 (1024 QAM) позволяет маршрутизатору отправлять больше данных одновременно.
Устройства Wi-Fi 6 также должны обеспечить повышенную производительность для AR и VR-приложений, используемых в электронном обучении, телеприсутствии и здравоохранении.
Ранее News.ru сообщил, что хакеры выбрали целью новый сайт Росстата. DDoS-атака, произошедшая утром 16 сентября, привела к его неустойчивой работе. Как пояснили в статистическом ведомстве, управление информационных технологий Росстата предпринимает все возможные усилия для восстановления работоспособности сайта.