WhatsApp разрешил полностью отключить уведомления чатов

В мессенджере WhatsApp скоро появится обновление, позволяющее навсегда отключать уведомления из определённых чатов. Раньше эта блокировка работала восемь часов, неделю или год.
Как
Ранее NEWS.ru писал, что администрация Facebook решила объединить Messenger и Instagram. В компании сообщают, что сделано это было для того, чтобы добавить в Instagram некоторые из лучших функций Messenger. Кроме того, соцсеть анонсировала ещё ряд новых функций: совместный просмотр видео в режиме звонка, возможность автоматического удаления сообщений после прочтения, стикеры в виде селфи, разноцветные темы и другие.
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