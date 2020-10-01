WhatsApp разрешил полностью отключить уведомления чатов

https://static.news.ru/photo/580d3e06-0492-11eb-a2f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carsten Rehder/dpa/Global Look Press

В мессенджере WhatsApp скоро появится обновление, позволяющее навсегда отключать уведомления из определённых чатов. Раньше эта блокировка работала восемь часов, неделю или год.

Как сообщает WABetaInfo, сейчас тестируется бета-версия этого приложения, она доступна для пользователей платформы Android. Кроме того, меню «Интерфейс хранилища» станет информативнее. Список чатов получит строку для поиска, а в самой программе появится пункт «Рекомендации по использованию мультимедиа», он позволит легко выравнивать стикеры и текст при редактировании изображений, видео и GIF.

Ранее NEWS.ru писал, что администрация Facebook решила объединить Messenger и Instagram. В компании сообщают, что сделано это было для того, чтобы добавить в Instagram некоторые из лучших функций Messenger. Кроме того, соцсеть анонсировала ещё ряд новых функций: совместный просмотр видео в режиме звонка, возможность автоматического удаления сообщений после прочтения, стикеры в виде селфи, разноцветные темы и другие.