Эксперты объяснили, почему нет смысла выключать роутер ночью

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Специалисты по информационной безопасности развеяли распространённый миф о необходимости выключать Wi-Fi роутер на ночь. Это вовсе не гарантирует защиту от хакеров, пояснили они.

Если бы домашнюю сеть атаковали вручную, тогда был бы смысл обесточивать устройство. Однако атаки совершают роботы, которые не работают только днём и в рабочие часы, рассказал специалист по кибербезопасности Олег Седов.

Он призвал соблюдать простые правила так называемой кибергигиены и поддерживать безопасность своих устройств, а также приложений.

Другой эксперт в этой области Луис Корронс высказал аналогичную точку зрения. Он добавил, что для взлома Wi-Fi злоумышленник должен находится в зоне действия сети — в доме или близко от него.

Специалист посоветовал поменять стандартное сетевое имя роутера, которое в новых устройствах часто указывает на модель и марку, и тем более — штатный пароль. Это же правило актуально для девайсов, купленных с рук.

Ещё одним способом обезопаситься от взлома является шифрование WPA2 или WPA3 — протоколы безопасности Wi-Fi Protected Access.

Отключите WPS. Наряду с WPA2 или WPA3, многие маршрутизаторы также имеют WPS (защищённая настройка Wi-Fi) — вы можете нажать кнопку или ввести PIN-код для подключения, а не использовать пароль, — цитирует Корронса «Российская газета».

Короткий PIN-код, пояснил он, легче взломать, чем длинный и сложный пароль.

Помимо прочего, указали эксперты, важно отключить беспроводное или удалённое администрирование, которое может позволить злоумышленнику войти в настройки роутера. Также важно своевременно обновлять прошивку устройства.

Ранее, как писал NEWS.ru, директор института информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев заявил, что учёные пока не нашли доказательств вреда для здоровья от Wi-Fi. Однако тем, кто верит в опасность электромагнитного излучения, исходящего от роутера, он посоветовал устанавливать устройство подальше от спального места и выключать его на ночь.