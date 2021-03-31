В «Яндексе» назвали отказавшихся ставить неудаляемые сервисы на смартфоны

https://static.news.ru/photo/4a12b4ba-9223-11eb-b8cf-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Несколько компаний из Китая, занимающихся производством смартфонов, не будут делать неудаляемыми сервисы «Яндекса» на своих гаджетах. Об этом рассказал управляющий директор российской группы компаний «Яндекс» Тигран Худавердян.

Связались со всеми вендорами. Уже ответили и подтвердили, что не будут ставить приложения неудаляемыми: Huawei, Honor, Xiaomi, Vivo, ZTE, F Plus, Meizu, Prestigio. Партнёрам — спасибо за оперативность, — написал Худавердян на своей странице в Facebook.

Президент России Владимир Путин подписал в декабре 2019 года закон об обязательной предустановке российского ПО на гаджеты. Из-за пандемии коронавируса вступление в силу закона было перенесено на 1 апреля 2021 года. В декабре Минцифры определило приложения, которые будут претендовать на обязательную предустановку. В числе таких программ — сервисы «Яндекса» и «Госуслуги».

Как сообщал NEWS.ru, опрос компании EST показал, что 29% россиян намерены удалить предустановленный на гаджеты софт. Как полагают эксперты, со временем этот показатель должен снизиться.