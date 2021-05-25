В Telegram появился бот, помогающий отмолить грехи за просмотр порно

В мессенджере Telegram организовали сервис, с помощью которого можно отмолить грехи за просмотр порнографии. Об этом сообщает издание «Подъём».
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За выбор молитв отвечал настоятель храма в Краснодаре Константин Мальцев. По его словам, он решил помочь создателям чат-бота, так как «их самих это беспокоило».
Это их мирская инициатива. Естественно, я им говорил, что обязательно покаяние должно быть, а после покаяния причастие, что это всего лишь электронный молитвослов, — пояснил священник.
Ранее Роскомнадзор направил в Генеральную прокуратуру, СК РФ и МВД письма с просьбой проверить контент сайта Pornhub на предмет нарушения закона. В ведомстве считают, что ролики порноресурса содержат оскорбление представителя власти, нарушение правил на свободу вероисповедания, а также пропаганду наркотиков.