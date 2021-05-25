В Telegram появился бот, помогающий отмолить грехи за просмотр порно

https://static.news.ru/photo/b6ada024-bdfe-11eb-a2d2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В мессенджере Telegram организовали сервис, с помощью которого можно отмолить грехи за просмотр порнографии. Об этом сообщает издание «Подъём».

Пользователь может написать боту, сколько времени было потрачено на просмотр порно. После этого желающему искупить грехи предложат подборку молитв, чтение которых занимает примерно столько же.

За выбор молитв отвечал настоятель храма в Краснодаре Константин Мальцев. По его словам, он решил помочь создателям чат-бота, так как «их самих это беспокоило».

Это их мирская инициатива. Естественно, я им говорил, что обязательно покаяние должно быть, а после покаяния причастие, что это всего лишь электронный молитвослов, — пояснил священник.

Ранее Роскомнадзор направил в Генеральную прокуратуру, СК РФ и МВД письма с просьбой проверить контент сайта Pornhub на предмет нарушения закона. В ведомстве считают, что ролики порноресурса содержат оскорбление представителя власти, нарушение правил на свободу вероисповедания, а также пропаганду наркотиков.