В России решили создать конкурента для Zoom и Skype

https://static.news.ru/photo/4abcaa62-8ecb-11ea-a951-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ppe/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министерство просвещения намерено создать российский аналог популярных зарубежных приложений для видеоконференций. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

Основой конкурентоспособности, по его словам, должна стать безупречная сохранность персональных данных.

Мы хотим сделать систему, и уже апробируем некий аналог Zoom, Skype, но отечественную — чтобы действительно это была закрытая система, чтобы не утекали персональные данные, это тоже очень актуально, — сказал Кравцов в программе «Диалог» на телеканале «Россия 24».

Он подчеркнул, что обеспечение неприкосновенности персональных данных — это вопрос не только информационной, но и психологической безопасности, что может способствовать приросту пользователей.

Популярность видеомессенджеров резко возросла на фоне общемировых ограничений из-за эпидемии коронавируса. Ранее, как писал NEWS.ru, компания Google приняла решение открыть с мая бесплатный доступ к сервису Meet. До этого видеоконференции были доступны пользователям бизнес-аккаунтов GSuite и GSuite for Education.