В России придумали защищающее от света ядерного взрыва остекление для Су-57

https://static.news.ru/photo/a63c6dec-d740-11ea-8259-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские инженеры создали остекление для истребителя Су-57, которое способно защитить пилота от света ядерного взрыва, а также от электромагнитного, ультрафиолетового и инфракрасного излучений. Об этом сообщил гендиректор предприятия-разработчика, ОНПП «Технология» Андрей Силкин.

Детали разработки он раскрыл в ходе единого дня приёмки военной продукции, который прошёл 5 августа. По его словам, за счёт новых материалов также достигается радиолокационная незаметность кабины, при этом «в два раза повысилась ударная прочность остекления при двукратном снижении его массы».

Силкин отметил, что таких показателей удалось достичь за счёт применения листового монолитного поликарбоната, а также с помощью магнетронного нанесения специальных многофункциональных покрытий на основе золота и сплава индий-олово, сообщает «Интерфакс».

Су-57 — российский многоцелевой истребитель, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО. При этом отмечалось, что российский истребитель может вести бой с противником при высоких перегрузках и на сверхзвуковых скоростях, что стало преимуществом перед американским F-35 Lightning II. К 2028 году российские военные рассчитывают получить 76 Су-57.

Ранее NEWS.ru писал, что китайские журналисты не включили в число истребителей пятого поколения Су-57. По их мнению, к таким самолётам можно отнести только три боевые машины: китайский J-20 и американские F-22 и F-35.