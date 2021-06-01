Россию оставят без зарубежных LTE-станций

https://static.news.ru/photo/164aa346-c2c9-11eb-8ed6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ может ввести ограничения на установку иностранных базовых станций LTE на отечественных сетях связи. Об этом в ходе выступления на заседании комитета Совфеда по экономической политике заявил глава Минцифры Максут Шадаев, передаёт ТАСС.

Министр отметил , что одной из задач ведомства в данный момент является стимуляция спроса на российскую микроэлектронику. В этой связи Минцифры рассматривает «две истории» — ограничения на базовые станции связи стандартов 5G и LTE.

Мы в каких-то сегментах будем вводить ограничения, например, 5G базовые станции — мы уже все вместе приняли решение, что будут российские. Сейчас мы рассматриваем для себя, что LTE базовые станции тоже будут российские, и мы рассматриваем возможность <...> ввести такие ограничения, когда операторы на сеть смогут поставить только базовые станции российского производства, это очень серьёзная вещь, — подчеркнул Шадаев.

Ранее стало известно, что российское правительство к осени подготовит законопроект с предложением ограничить закупку иностранного программного обеспечения и оборудования госзаказчиками.