Россию оставят без зарубежных LTE-станций

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ может ввести ограничения на установку иностранных базовых станций LTE на отечественных сетях связи. Об этом в ходе выступления на заседании комитета Совфеда по экономической политике заявил глава Минцифры Максут Шадаев, передаёт ТАСС.
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Мы в каких-то сегментах будем вводить ограничения, например, 5G базовые станции — мы уже все вместе приняли решение, что будут российские. Сейчас мы рассматриваем для себя, что LTE базовые станции тоже будут российские, и мы рассматриваем возможность <...> ввести такие ограничения, когда операторы на сеть смогут поставить только базовые станции российского производства, это очень серьёзная вещь, — подчеркнул Шадаев.
Ранее стало известно, что российское правительство к осени подготовит законопроект с предложением ограничить закупку иностранного программного обеспечения и оборудования госзаказчиками.