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РКН может полностью заблокировать Twitter и другие соцсети

18:40, 16 марта 2021 12
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У Роскомнадзора есть технические возможности для полной блокировки Twitter, сообщил замглавы ведомства Вадим Субботин. При этом он не исключил замедление работы и блокировку других интернет-ресурсов, нарушающих законодательство РФ.

Мы не исключаем, если другие площадки также будут нарушать российское законодательство и не исполнять требования Роскомнадзора, что мы пойдём так же по линии технической, — цитирует ТАСС Субботина.

На вопрос, располагает ли Роскомнадзор техническими возможностями для полного ограничения доступа к интернет-сервисам, Субботин ответил утвердительно.

10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter на территории РФ. Как заявили в ведомстве, это реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных. При этом регулятор замедляет только аудио, изображения и видео, а текстовые сообщения доставляются с прежней скоростью. Причиной таких мер стали претензии ведомства к контенту, который там сочли вредоносным. В адрес компании Роскомнадзор направил больше 28 тысяч требований об удалении противоправных ссылок и публикаций, но они так и не были выполнены.

Как писал NEWS.ru, Twitter на территории России может быть заблокирован уже через месяц. Это произойдёт, если за указанный срок сервис не удалит запрещённую информацию. С таким заявлением во вторник, 16 марта, выступил Вадим Субботин. Ранее заместитель руководителя РКН утверждал, что ведомство готово принять более жёсткие меры в отношении социальной сети, которая нарушает российское законодательство. Теперь Субботин обозначил возможные сроки блокировки сервиса. При этом он подчеркнул, что указанные меры могут обойти Twitter стороной, если будет удалена запрещённая информация.

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